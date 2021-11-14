تقرير: الصين تعمل على إضفاء طابع "المهنية" على التجسس





رام الله - دنيا الوطنكشف تقرير لموقع (تيك كرانش) المختص بالأخبار التكنولوجية، أن الحزب الشيوعي يعمل على إضفاء طابع "المهنية" على التجسس عبر اعتماد إجراء حكومي يعتمد على خريجي الجامعات المتخصصة وقطع العلاقات مع "المجرمين" في هذا المجال.وينقل تقرير الموقع أن بكين وضعت سياسات جديدة منذ 2015 تعتمد استبدال القراصنة الذين يخدمون لصالحها بآخرين من خريجي الجامعات تحميهم وزارة الأمن الصينية.ويشير إلى أن الصين تسعى أيضاً لإضفاء الطابع المهني على فرق القرصنة الحكومية من أجل خدمة حملة الحد من الفساد، بعدما أظهرت حملة التطهير الأخيرة التي قام بها الرئيس الصيني مخاطر من لجوء بعض المسؤولين إلى الاستفادة من الموارد الحكومية لإثراء أنفسهم.وذكر التقرير أن أجهزة الأمن الصينية تعمل على التخلص من علاقتها مع القراصنة السريين وتوظف المتسللين مباشرة للتجسس على المسؤولين الفاسدين، لتجنب الملاحقات القضائية.ورغم المشاكل التي تسببوا فيها، تسامحت وزارة الأمن الصينية مع بعض مجرمي الإنترنت من أجل إخفاء أنشطتها التجسسية، لكن بفضل السياسية الجديدة ستكون الوزارة الصينية قادرة على إدراة عمليات التجسس داخلياً عبر عملاء مهنيين.