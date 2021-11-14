صحيفة إسرائيلية: 21 ألف دونم سيطر عليهم المستوطنون خلال خمس سنوات





وأشارت إلى أن المستوطنين افتعلوا ذلك من خلال اللجوء إلى العنف والترهيب الممنهج وبمساعدة الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أصحاب تلك الأراضي.



وذكرت: "من بين تلك البؤر الاستيطانية (مزرعة أوري) شمال الأغوار التي أقيمت عام 2016، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم هناك، والتي تصل إلى أكثر من 14 ألف دونم، ويليها بؤرة تسفي بار يوسف قرب مستوطنة حلميش وأقيمت قبل ثلاث سنوات".





أضافت: "ويحرم المزارعون الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم التي تقدر بنحو 2500 دونم، وبؤرة ثالثة أقيمت هذا العام قرب قرية زنوتا جنوب بلدة الظاهرية في الخليل والتي تم الاستيلاء على 1850 دونماً من أراضيها، إلى جانب بؤرة رابعة شرقي يطا أقيمت عام 2020 وتم الاستيلاء على 1537 دونم من قرى المنطقة".



ووفقًا لبيانات منظمة (بتسيلم)، فإن أربع بؤر استيطانية معزولة، من بين حوالي 50 بؤرة استيطانية مماثلة تم إنشاؤها في العقد الماضي، و150 بؤرة تم إنشاؤها منذ التسعينيات، تسيطر جميع تلك البؤر على مساحة إجمالية أكبر بكثير مما هو محدد.



وكحالة اختيارية للظاهرة التي توسعت منذ تسعينيات القرن الماضي، اختارت بتسيلم خمس مناطق بالضفة متواجد فيها تسع بؤر من بينها الأربعة المذكورة سابقًا، وتقع في شمال غور الأردن، وقرى شمال غرب رام الله، وقرى جنوب غرب نابلس، وقرى قرب الخليل.



ووثقت المنظمة حجم الأراضي التي استولت عليها البؤر الاستيطانية ومستوطنة أخرى هي (حلميش) في تلك المناطق الخمس، ووصلت إلى نحو 28416 دونماً، وهي تعادل حجم مناطق كريات بياليك ونتفيوت وأوفاكيم معًا.



وأكدت المنظمة أن المستوطنون يستخدمون العنف ضد الفلسطينيين من أجل تحقيق أهدافهم بالسيطرة على أراضيهم.



ولم تحسب المنظمة بعد حجم الاستيلاء العنيف على بؤر أخرى للمستوطنين في الضفة الغربية، لكن التقديرات التي أجراها قبل عام زئيف حيفر الرئيس التنفيذي لمنظمة (أماناه) تشير إلى أن نحو 200 ألف دونم تم السيطرة عليهم بالضفة من قبل البؤر الاستيطانية.



ولا تعرف منظمة (بتسيلم) مدى دقة هذه المعلومات، لكن هناك منطقتين أخريين في الضفة لم يشملها التقرير الحالي تم الاستيلاء على 36500 دونم أخرى فيها على الأقل، منها 26500 دونم لمستوطنتي شيلا وعلي شمال شرق رام الله، و10000 في تقوع ونوكديم جنوب غرب بيت لحم.



وتضمن التقرير للمنظمة (20) دليلًا يصف العنف الذي بدأه المستوطنون في البؤر الاستيطانية لمهاجمة الفلسطينيين، وردعهم من الوصول إلى أراضيهم، ويوثق العديد من الانتهاكات وحوادث العنف.





رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، خلال تقرير مطول لها، بأن المستوطنون نجحوا بالسيطرة على أراضٍ واسعة بالضفة الغربية خلال السنوات الخمس الماضية، وحرموا المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم التي اعتادوا على زراعتها في الماضي.وقالت الصحيفة: "إن المستوطنين استحدثوا خلال السنوات الخمس أربع بؤر استيطانية معزولة في الضفة الغربية، ونجحوا بالاستيلاء على مساحة وصلت إلى 20.866 دونماً، بمساحة مماثلة لحجم منطقة حولون، أو بني براك، أو اللد"، وفق ما نقلته وكالة (الرأي الفلسطينية).