شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية: 21 ألف دونم سيطر عليهم المستوطنون خلال خمس سنوات

صحيفة إسرائيلية: 21 ألف دونم سيطر عليهم المستوطنون خلال خمس سنوات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، خلال تقرير مطول لها، بأن المستوطنون نجحوا بالسيطرة على أراضٍ واسعة بالضفة الغربية خلال السنوات الخمس الماضية، وحرموا المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم التي اعتادوا على زراعتها في الماضي.

وقالت الصحيفة: "إن المستوطنين استحدثوا خلال السنوات الخمس أربع بؤر استيطانية معزولة في الضفة الغربية، ونجحوا بالاستيلاء على مساحة وصلت إلى 20.866 دونماً، بمساحة مماثلة لحجم منطقة حولون، أو بني براك، أو اللد"، وفق ما نقلته وكالة (الرأي الفلسطينية).

وأشارت إلى أن المستوطنين افتعلوا ذلك من خلال اللجوء إلى العنف والترهيب الممنهج وبمساعدة الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين أصحاب تلك الأراضي.

وذكرت: "من بين تلك البؤر الاستيطانية (مزرعة أوري) شمال الأغوار التي أقيمت عام 2016، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم هناك، والتي تصل إلى أكثر من 14 ألف دونم، ويليها بؤرة تسفي بار يوسف قرب مستوطنة حلميش وأقيمت قبل ثلاث سنوات".

أضافت: "ويحرم المزارعون الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم التي تقدر بنحو 2500 دونم، وبؤرة ثالثة أقيمت هذا العام قرب قرية زنوتا جنوب بلدة الظاهرية في الخليل والتي تم الاستيلاء على 1850 دونماً من أراضيها، إلى جانب بؤرة رابعة شرقي يطا أقيمت عام 2020 وتم الاستيلاء على 1537 دونم من قرى المنطقة".

ووفقًا لبيانات منظمة (بتسيلم)، فإن أربع بؤر استيطانية معزولة، من بين حوالي 50 بؤرة استيطانية مماثلة تم إنشاؤها في العقد الماضي، و150 بؤرة تم إنشاؤها منذ التسعينيات، تسيطر جميع تلك البؤر على مساحة إجمالية أكبر بكثير مما هو محدد.

وكحالة اختيارية للظاهرة التي توسعت منذ تسعينيات القرن الماضي، اختارت بتسيلم خمس مناطق بالضفة متواجد فيها تسع بؤر من بينها الأربعة المذكورة سابقًا، وتقع في شمال غور الأردن، وقرى شمال غرب رام الله، وقرى جنوب غرب نابلس، وقرى قرب الخليل.

ووثقت المنظمة حجم الأراضي التي استولت عليها البؤر الاستيطانية ومستوطنة أخرى هي (حلميش) في تلك المناطق الخمس، ووصلت إلى نحو 28416 دونماً، وهي تعادل حجم مناطق كريات بياليك ونتفيوت وأوفاكيم معًا.

وأكدت المنظمة أن المستوطنون يستخدمون العنف ضد الفلسطينيين من أجل تحقيق أهدافهم بالسيطرة على أراضيهم.

ولم تحسب المنظمة بعد حجم الاستيلاء العنيف على بؤر أخرى للمستوطنين في الضفة الغربية، لكن التقديرات التي أجراها قبل عام زئيف حيفر الرئيس التنفيذي لمنظمة (أماناه) تشير إلى أن نحو 200 ألف دونم تم السيطرة عليهم بالضفة من قبل البؤر الاستيطانية.

ولا تعرف منظمة (بتسيلم) مدى دقة هذه المعلومات، لكن هناك منطقتين أخريين في الضفة لم يشملها التقرير الحالي تم الاستيلاء على 36500 دونم أخرى فيها على الأقل، منها 26500 دونم لمستوطنتي شيلا وعلي شمال شرق رام الله، و10000 في تقوع ونوكديم جنوب غرب بيت لحم.

وتضمن التقرير للمنظمة (20) دليلًا يصف العنف الذي بدأه المستوطنون في البؤر الاستيطانية لمهاجمة الفلسطينيين، وردعهم من الوصول إلى أراضيهم، ويوثق العديد من الانتهاكات وحوادث العنف.

أخبار ذات صلة

الإحصاء: ارتفاع حاد في أسعار الدواجن وانخفاض أسعار الخضراوات الشهر المنصرم

الإحصاء: ارتفاع حاد في أسعار الدواجن وانخفاض أسعار الخضراوات الشهر المنصرم

الشيوخي: التلاعب بأسعار المواد البلاستيكية تغول واضح على شعبنا المرابط

الشيوخي: التلاعب بأسعار المواد البلاستيكية تغول واضح على شعبنا المرابط

مصرع مواطنة دهستها حافلة في قلقيلية

مصرع مواطنة دهستها حافلة في قلقيلية

هيئة الأسرى تطالب العالم بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاك القانوني بحق المعتقلين الفلسطينيين

هيئة الأسرى تطالب العالم بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاك القانوني بحق المعتقلين الفلسطينيين

الصحة بغزة تنشر تنويهاً حول تلقي التطعيم الخاص بـ (الإنفلونزا) الموسمية

الصحة بغزة تنشر تنويهاً حول تلقي التطعيم الخاص بـ (الإنفلونزا) الموسمية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

(فدا) يدعو الحكومة للإسراع في إصدار قانون حماية الأسرة الفلسطينية من العنف

(فدا) يدعو الحكومة للإسراع في إصدار قانون حماية الأسرة الفلسطينية من العنف

إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع المستوطنين بمنطقة رأس العامود بالقدس

إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع المستوطنين بمنطقة رأس العامود بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع حاد في أسعار الدواجن وانخفاض أسعار الخضراوات الشهر المنصرم

الإحصاء: ارتفاع حاد في أسعار الدواجن وانخفاض أسعار الخضراوات الشهر المنصرم

الشيوخي: التلاعب بأسعار المواد البلاستيكية تغول واضح على شعبنا المرابط

الشيوخي: التلاعب بأسعار المواد البلاستيكية تغول واضح على شعبنا المرابط

هيئة الأسرى تطالب العالم بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاك القانوني بحق المعتقلين الفلسطينيين

هيئة الأسرى تطالب العالم بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاك القانوني بحق المعتقلين الفلسطينيين

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

(فدا) يدعو الحكومة للإسراع في إصدار قانون حماية الأسرة الفلسطينية من العنف

(فدا) يدعو الحكومة للإسراع في إصدار قانون حماية الأسرة الفلسطينية من العنف

إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع المستوطنين بمنطقة رأس العامود بالقدس

إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع المستوطنين بمنطقة رأس العامود بالقدس

الاحتلال يعتقل مواطنا من سلواد

الاحتلال يعتقل مواطنا من سلواد

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل بلدة يعبد

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل بلدة يعبد

منوعات

ماذا يحدث لجسمك عند امتناعك عن تناول الخبز؟

ماذا يحدث لجسمك عند امتناعك عن تناول الخبز؟

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

شاهد: المطرب الشعبي عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

بعد ظهوره مع ممثلة هندية في جلسة جريئة.. شكوى ضد محمد رمضان

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

عربي

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: لو عندي وصفة ما تأخرت في وصفها للبنان

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: لو عندي وصفة ما تأخرت في وصفها للبنان

وزارة الداخلية المصرية تشن حملة ضد (مجرمي الإنترنت)

وزارة الداخلية المصرية تشن حملة ضد (مجرمي الإنترنت)

المغرب: تعزيز مراقبة الحدود للتصدي لـ(كورونا)

المغرب: تعزيز مراقبة الحدود للتصدي لـ(كورونا)

مصر: تسجيل 69 وفاة و929 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 69 وفاة و929 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)