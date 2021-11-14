بريطانيا: خطر نشوب حرب بين روسيا والغرب أكبر من أي وقت مضى





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس أركان الجيش البريطاني، الجنرال نيكولاس كارتر، إن هناك مخاطر أكبر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة، تنذر بنشوب حرب بين الغرب وروسيا، نظراً لغياب العديد من الأدوات الدبلوماسية التقليدية.وأضاف كارتر، في حديثه لإذاعة (تايمز) البريطانية، بأن: "خطر تصاعد حدة التوتر أصبح أكبر في العصر الجديد، لعالم متعدد الأقطاب، حيث تتنافس الحكومات لأهداف متباينة ومصالح مختلفة".وتابع أن: "الحكام السلطويين مستعدون لاستخدام أي وسيلة لديهم، مثل المهاجرين أو زيادة أسعار الغاز أو القوى، التي تعمل بالوكالة أو عمليات التسلل الإلكتروني لتحقيق أغراضهم"، مشيراً إلى أن طبيعة الحرب تغيرت.ولفت كارتر إلى أنه في أعقاب العالم ثنائي القطب في حقبة الحرب الباردة وعالم الهيمنة الأمريكية أحادي القطب، يواجه الدبلوماسيون الآن عالماً متعدد الأقطاب وأكثر تعقيداً، مضيفاً: "أن الأدوات والآليات الدبلوماسية التقليدية خلال حقبة الحرب الباردة لم تعد متاحة".وأكمل رئيس أركان الجيش البريطاني بقوله: "بدون هذه الأدوات والآليات، ثمة خطر أكبر بأن يؤدي هذا التصعيد أو ذاك إلى حسابات خاطئة، لذلك أعتقد أن هذا هو التحدي الحقيقي الذي علينا مواجهته".وخلال الأسابيع الماضية، تصاعد التوتر في شرق أوروب بعد اتهام الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بنقل الآلاف من المهاجرين جواً لخلق أزمة إنسانية على الحدود مع بولندا، العضو في الاتحاد، في نزاع يهدد بجر روسيا وحلف شمال الأطلسي إلى مواجهة.