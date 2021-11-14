إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع المستوطنين بمنطقة رأس العامود بالقدس

رام الله - دنيا الوطنهاجم شبان فلسطينيون الليلة الماضية منزلاً إسرائيلياً وسيارة في منطقة رأس العامود في القدس رشقاً بالحجارة، فيما أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية بوقوع عدد من الإصابات الطفيفة جراء المواجهات وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.وأوضحت أن قوات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث لتفريق الشبان باستخدام وسائل لتفريق أعمال الشغب، وفق (عكا) لشوؤن الإسرائيلية.ووقعت الأحداث بعد اعتداء مستوطني (معالي هزيتيم) على الشبان في رأس العامود ببلدة سلوان، حيث خلال تدخل الشرطة أصيب ثلاثة منهم بالرصاص الحي ورضوض.