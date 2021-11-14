اتحاد الشغل المغربي يطالب منظمة العمل الدولية للاهتمام بالشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنطالب الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، منظمة العمل الدولية بضرورة الاهتمام بالشعوب التي تعيش أوضاعاً صعبة، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاضطهاد والحصار والاحتلال.ودعا أعضاء المكتب الوطني للاتحاد، خلال استقبالهم المرشح الأسترالي لمنصب المدير العام للمنظمة جريج فينز، بضرورة تخصيص جهة تمثيلية مهمة للدول الضعيفة، عوض الاكتفاء بالاهتمام بالدول الكبرى والمتقدمة فقط، وإيجاد حلول عملية للعمال المتضررين من الصراعات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).