الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عددًا من المواطنين خلال عمليات دهم واقتحامات بالضفة الغربية.ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أمير أبو زينة، وعصام النتشة، ويونس أبو ارميلة، ومحمد القواسمي، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أوس الشوارب من بلدة سلواد شرق المدينة.كما ورشق مستوطنون سيارات الفلسطينيين على طريق نابلس رام الله، في عدة نقاط منها حاجز زعترة ومفترق بيتا جنوبنابلس.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي.ووفق التقرير، أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءات للمستوطنين.ووثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا،فيما بلغ عدد الحواجز (310) حواجز مؤقتة وثابتة.