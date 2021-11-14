الاحصاء الفلسطيني: شهد شهر تشرين أول 2021 ارتفاع حاد في أسعار الدواجن الطازجة





و شهدت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.45%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.95%، وأسعار البيض بمقدار 3.86%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.58%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.84%، وأسعار البطاطا بمقدار 0.77%.



و ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 16 شيقل/1كغم، والبصل 3 شيقل/1كغم، والثوم 17 شيقل/1كغم، وزيت الزيتون 30 شيقل/1كغم، وزيت الذرة 26 شيقل/3لتر، والطحين الأبيض 121 شيقل/50كغم، على الرغم من انخفاض أسعار بندورة بيوت بلاستيكية 4 شيقل/1كغم، والكوسا 7 شيقل/1كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 3 شيقل/1كغم، والبطاطا 2 شيقل/1كغم، والزهرة 5 شيقل/1كغم، والبيض 15 شيقل/2كغم، والبرتقال والليمون 4 شيقل/1كغم لكل منهما، والافوكادو 11 شيقل/1كغم، ولحم الغنم 80 شيقل/1كغم، ولحم العجل 49 شيقل/1كغم.



وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين أول 2021 مع شهر تشرين أول 2020، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.28%، بواقع 1.95% في القدس J1، وبنسبة 1.46% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.31% في قطاع غزة.



الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية



شهد الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة مع شهر أيلول 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 5.85%، وأسعار دقيق الحبوب (الطحين) بنسبة 1.88%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.86%، و"البنزين" بنسبة 1.23%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.29%.





و جاء ذلك على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 8.19%، وأسعار البيض بمقدار 8.15%، وأسعار البطاطا بمقدار 6.18%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 2.36%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 1.52%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 0.88%.



و سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 17 شيقل/1كغم، والبنزين نوع "95" 6.23 شيقل/1لتر، والسولار 5.49 شيقل/1لتر، وزيت الزيتون 30 شيقل/1كغم، وزيت الذرة 25 شيقل/3لتر، والطحين الأبيض 86 شيقل/50 كغم، على الرغم من انخفاض أسعار بندورة بيوت بلاستيكية 2 شيقل/1كغم، والكوسا 3 شيقل/1كغم، والبيض 11 شيقل/2كغم، والبرتقال والليمون 3 شيقل/1كغم لكل منهما، والزهرة 4 شيقل/1كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 1 شيقل/1كغم، والبطاطا 2 شيقل/1كغم، والافوكادو 7 شيقل/1كغم، ولحم الغنم 54 شيقل/1كغم، ولحم العجل 40 شيقل/1كغم.



و يعود ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة مع شهر أيلول 2021 الى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 7.62%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.87%، وأسعار الغاز بنسبة 2.69%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.86%، و"البنزين" بنسبة 1.31%.





وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.52%، وأسعار البطاطا بنسبة 1.08%، وأسعار دقيق الحبوب (الطحين) بنسبة 0.91%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.93%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.35%، وأسعار البيض بمقدار 2.21%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.84%.



و ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 15 شيقل/1كغم، والبنزين نوع "95" 6.23 شيقل/1لتر، والسولار 5.49 شيقل/1لتر، وأسطوانة الغاز 69 شيقل/12كغم، وزيت الزيتون 30 شيقل/1كغم، وزيت الذرة 26 شيقل/3لتر، والبصل 3 شيقل/1كغم، والثوم 20 شيقل/1كغم، والبطاطا 3 شيقل/1كغم، والطحين الأبيض 118 شيقل/50كغم.





و ذلك على الرغم من انخفاض أسعار بندورة بيوت بلاستيكية 5 شيقل/1كغم، والكوسا 7 شيقل/1كغم، والزهرة 5 شيقل/1كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 3 شيقل/1كغم، والبيض 16 شيقل/2كغم، والبرتقال والليمون 4 شيقل/1كغم لكل منهما، والافوكادو 13 شيقل/1كغم، ولحم الغنم 78 شيقل/1كغم، ولحم العجل 49 شيقل/1كغم.



و سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1 انخفاضاً خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة مع شهر أيلول 2021، نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 13.89%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 12.44%، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 12.47%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 11.21%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.40%، و"الديزل" بنسبة 0.41%، وأسعار البيض بنسبة 2.87%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.55%، وأسعار الأرز بنسبة 1.36%، وأسعار دقيق الحبوب (الطحين) بنسبة 1.23%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 0.55%.



و سجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في القدس J1 لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية 5 شيقل/1كغم، والزهرة 6 شيقل/1كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 5 شيقل/1كغم، والبرتقال والليمون 5 شيقل/1كغم لكل منهما، والافوكادو 14 شيقل/1كغم.





و جاء ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا 4 شيقل/1كغم، والبصل 3 شيقل/1كغم، والثوم 20 شيقل/1كغم، والبنزين نوع "95" 6.60 شيقل/1لتر، والبيض 26 شيقل/2كغم، وزيت الزيتون 37 شيقل/1كغم، وزيت الذرة 27 شيقل/3لتر، والدجاج 19 شيقل/1كغم، والطحين الأبيض 123 شيقل/50كغم.



و تجدر الاشارة الى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08% خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة مع شهر أيلول 2021، بواقع 0.18% في قطاع غزة، وبنسبة 0.13% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.29% في القدس J1.







رام الله - دنيا الوطنيرجع السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين خلال شهر تشرين أول 2021 بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.59%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.88%، و"الديزل" بنسبة 1.78%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.72%، وأسعار الغاز بنسبة 1.56%، وأسعار دقيق الحبوب (الطحين) بنسبة 1.50%.