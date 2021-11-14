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المغرب: تعزيز مراقبة الحدود للتصدي لـ(كورونا)

المغرب: تعزيز مراقبة الحدود للتصدي لـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دولة المغرب أنها ستعزز مراقبة حدودها للتصدي لجائحة (كورونا) بإجراءات جديدة تشمل منع دخول الوافدين من عدة بلدان إذا تبينت إصابتهم بالوباء في مطارات وموانئ المملكة، ما لم يكونوا مقيمين فيها.

وقال بيان للجنة وزارية متخصصة، أمس السبت: "إن السلطات قررت تعزيز نظام المراقبة لولوج التراب الوطني "في إطار تدابير صحية وقائية يفرضها سياق يتسم بتزايد حالات الإصابة في الجوار الأوروبي للمغرب".

فيما وتشمل هذه التدابير البلدان المصنفة في (اللائحة باء) أي التي تشهد وضعية وبائية مقلقة حسب تصنيف السلطات المغربية، وبينها جل البلدان الأوروبية وعدة دول عربية وإفريقية.

وسيكون على المسافرين القادمين من تلك البلدان الإدلاء بجواز التلقيح واختبار (بي سي آر)، إضافة إلى إجراء فحص مزدوج بواسطة الكاميرات الحرارية وأجهزة قياس الحرارة الإلكترونية وكذا الاختبار المستضد" عند الوصول إلى المغرب.

ولن يكون بإمكان هؤلاء المسافرين دخول المغرب إذا كانت نتيجة تلك الاختبارات إيجابية، باستثناء الأشخاص الذين يحملون إقامة دائمة في المغرب.




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