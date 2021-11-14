عاجل

  • ارتفاع عدد القتلى في احتجاجات السودان إلى 7

شؤون فلسطينية

5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري

5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري
رام الله - دنيا الوطن
أفاد نادي الأسير اليوم الأحد، بأن خمسة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس، المضرب منذ 123 يوما.

وذكر في بيانه الصحفي اليومي، أن الأسرى المضربين إلى جانب الفسفوس، هم: علاء الأعرج منذ (99 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (89 يوما)، ولؤي الأشقر المضرب منذ (35 يومًا)، عياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ (53 يوما).

فيما يخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (37 يوما)، تضامنا مع الأسرى الأربعة.

وبدوره، أشار الناطق الاعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إلى أن الأسرى الخمسة يعانون أوضاعا صحية غاية في الخطورة، من نقص كمية السوائل والفيتامينات، وعدم انتظام في دقات القلب، وإنهاك وإعياء شديدين، خاصة الأسيرين الفسفوس، لافتا إلى أن هناك احتمالية لتعرضه لانتكاسة صحية مفاجأة، الأمر الذي يؤثر على الجهاز العصبي والدماغ.

وأوضح أن الوضع صعب جدًا، وفي أي لحظة قد يرتقي أحد هؤلاء الأسرى شهيدًا، إذا استمرت المعاناة والألم، خاصة في ظل تعنت ورفض الاحتلال الإفراج عنهم، مؤكدًا على  ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لإنقاذ حياتهم، وذلك في ضوء تدهور حالتهم الصحية والخطر المحدق بهم.

يشار إلى أن نيابة الاحتلال أوقفت الخميس الماضي، أمر الاعتقال الإداريّ بحق الأسير القواسمة، وقررت الإفراج عنه في فبراير المقبل، في حين أعادت تعليق الاعتقال الإداري للأسير كايد للمرة الثانية، بعد التماس تقدم به محامي الهيئة لمحكمة الاحتلال العليا لإنهاء اعتقاله.

ويذكر  أن تعليق الاعتقال الإداري للأسير لا يعني إلغاء اعتقاله، بل يتحوّل إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، بحيث يبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى، بدلا من حراسة السّجانين.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

الاحصاء الفلسطيني: شهد شهر تشرين أول 2021 ارتفاع حاد في أسعار الدواجن الطازجة

الاحصاء الفلسطيني: شهد شهر تشرين أول 2021 ارتفاع حاد في أسعار الدواجن الطازجة

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصابات في سبعة حـوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: أربع إصابات في سبعة حـوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

حالة معابر قطاع غزة

حالة معابر قطاع غزة

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأحد

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأحد

قائمة أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة

قائمة أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة

عصفور يطالب بتكثيف التواجد في أراضي الخليل المهددة بالمصادرة

عصفور يطالب بتكثيف التواجد في أراضي الخليل المهددة بالمصادرة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من مدينة الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من مدينة الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

الاحصاء الفلسطيني: شهد شهر تشرين أول 2021 ارتفاع حاد في أسعار الدواجن الطازجة

الاحصاء الفلسطيني: شهد شهر تشرين أول 2021 ارتفاع حاد في أسعار الدواجن الطازجة

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأحد

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأحد

عصفور يطالب بتكثيف التواجد في أراضي الخليل المهددة بالمصادرة

عصفور يطالب بتكثيف التواجد في أراضي الخليل المهددة بالمصادرة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من مدينة الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من مدينة الخليل

سياسة تسجيل الأراضي بالقدس تسرع بعملية الضم واللحاق وسيطرة إسرائيل غير الشرعية على المدينة

سياسة تسجيل الأراضي بالقدس تسرع بعملية الضم واللحاق وسيطرة إسرائيل غير الشرعية على المدينة

وفد من لجنة متضرري عدوان 2014 يجتمع مع إدارة الوكالة

وفد من لجنة متضرري عدوان 2014 يجتمع مع إدارة الوكالة

إصابة شاب برصاص مستوطن في حي رأس العامود شرق القدس

إصابة شاب برصاص مستوطن في حي رأس العامود شرق القدس

منوعات

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل &#34;المداح&#34;

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل "المداح"

عربي

وزارة الداخلية المصرية تشن حملة ضد (مجرمي الإنترنت)

وزارة الداخلية المصرية تشن حملة ضد (مجرمي الإنترنت)

المغرب: تعزيز مراقبة الحدود للتصدي لـ(كورونا)

المغرب: تعزيز مراقبة الحدود للتصدي لـ(كورونا)

مصر: تسجيل 69 وفاة و929 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 69 وفاة و929 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: قوات الأمن السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم

شاهد: قوات الأمن السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم