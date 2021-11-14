دولي

الاحتلال يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر حدود مصر

الاحتلال يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر حدود مصر
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أحبط جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود المصرية

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن ملاحظات جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة، حددت عدداً من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب المخدرات في منطقة السياج الحدودي مع مصر في منطقة لواء باران"، وفق صحيفة (معاريف).

وأوضح أن قوات الاحتلال التي عملت على إحباط التهريب لاحقت المشتبه بهم، حيث علقت إحدى سيارات المهربين في السياج الفاصل. 

وأشار إلى أنه نتيجة إصابة السيارة بالسياج أصيب أحد المهربين بجروح طفيفة ونقله الجيش إلى المستشفى للعلاج.

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