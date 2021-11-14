الاحتلال يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر حدود مصر

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن ملاحظات جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة، حددت عدداً من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب المخدرات في منطقة السياج الحدودي مع مصر في منطقة لواء باران"، وفق صحيفة (معاريف) .





وأوضح أن قوات الاحتلال التي عملت على إحباط التهريب لاحقت المشتبه بهم، حيث علقت إحدى سيارات المهربين في السياج الفاصل.





وأشار إلى أنه نتيجة إصابة السيارة بالسياج أصيب أحد المهربين بجروح طفيفة ونقله الجيش إلى المستشفى للعلاج.