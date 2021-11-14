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شؤون فلسطينية

عصفور يطالب بتكثيف التواجد في أراضي الخليل المهددة بالمصادرة

عصفور يطالب بتكثيف التواجد في أراضي الخليل المهددة بالمصادرة
رام الله - دنيا الوطن
طالب المرشّح عن قائمة "القدس موعدنا"، أشرف عصفور، بتكثيف التواجد الرسمي والشعبي في أراضي الخليل المهددة بالمصادرة لحساب التوسع الاستيطاني.

وشدد عصفور على وجوب تعزيز صمود سكان تلك الأراضي في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

وأكد أن تلك الاعتداءات تأتي ضمن خطة ممنهجة للاستيلاء على الأراضي وتهويدها لزيادة حجم المستوطنات واستقدام أعداد
أكبر من المستوطنين.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لتكوين تجمعات استيطانية أكبر تنتهي بإنشاء مدن وعمل قطع جغرافي بين التجمعات الفلسطينية
كما هو الحال في مستوطنة "معالي أدوميم".

ولفت عصفور الانتباه إلى أن كل هذا يقع ضمن التزام مؤسسة الاحتلال الأمنية بتوفير الحماية للمستوطنين، مما يدلل بشكل
واضح على أن هذه السياسة تهدف إلى تهجير الفلسطيني وتهديده في حياته ورزقه.

وقبل أيام، شنت عصابات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال هجوما على قرية خلة الضبع في مسافر يطا جنوب الخليل، أسفر
عن إصابة عدد من المواطنين.

ويتعرض الفلسطينيون في العديد من قرى وبلدات الخليل لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال بهدف الضغط عليهم وتهجيرهم من أراضيهم.

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعًا استيطانيًا يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن في سبيل وضع أياديهم على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق.

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