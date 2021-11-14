تطورات حالة الطرق في مدينة غزة صباح اليوم الأحد

ونوهت إدارة المرور إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، لذلك ندعو السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.



وأوضحت أن هناك إغلاق كلي لشارع الجلاء السايد الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة السايد الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة عن أن الحركة المرورية، اليوم الأحد، نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.