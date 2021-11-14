دولي

عالمياً: خمسة ملايين وأكثر من 252.9 مليون إصابة جديدة بـ(كورونا)

عالمياً: خمسة ملايين وأكثر من 252.9 مليون إصابة جديدة بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم إلى أكثر من 252.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة، وفق ما أفادت به جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس التاجي في العالم 252.917.218، وإجمالي الوفيات 5.0.95.372، وفق (روسيا اليوم).

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 762.929 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 47.043.462.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ611.222 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.953.838.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 463.245، وإجمالي إصابات 34.426.036.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ290.872 وإجمالي إصابات 3.841.661.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 249.415 وإجمالي إصابات 8.881.306.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.573 وإجمالي إصابات 2.212.514.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.644 وإجمالي إصابات 4.250.516.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 143.273 وإجمالي إصابات 9.572.323.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.739 وإجمالي إصابات 4.852.496.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 128.042 وإجمالي إصابات 6.031.575

أخبار ذات صلة

مصرع أربعة أشخاص جراء تحطم طائرة في ولاية ميشيغان الأمريكية

مصرع أربعة أشخاص جراء تحطم طائرة في ولاية ميشيغان الأمريكية

الاحتلال يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر حدود مصر

الاحتلال يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر حدود مصر

الإكوادور: مقتل 68 سجيناً في أعمال شغب بأحد السجون

الإكوادور: مقتل 68 سجيناً في أعمال شغب بأحد السجون

العثور على جثة إسرائيلي من سكان سديروت فُقد في أحد أنهار المكسيك

العثور على جثة إسرائيلي من سكان سديروت فُقد في أحد أنهار المكسيك

إسرائيل: 90% من الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا) من غير المُطعمين

إسرائيل: 90% من الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا) من غير المُطعمين

الكشف عن متحور جديد لفيروس (كورونا).. هذه تفاصيله

الكشف عن متحور جديد لفيروس (كورونا).. هذه تفاصيله

هولندا: إعادة فرض سلسلة قيود صحية تطال قطاع المطاعم

هولندا: إعادة فرض سلسلة قيود صحية تطال قطاع المطاعم

انفجار في كابل وأنباء عن ضحايا

انفجار في كابل وأنباء عن ضحايا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل بلدة يعبد

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل بلدة يعبد

الاحتلال يقيم حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة يعبد جنوب غرب جنين

الاحتلال يقيم حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة يعبد جنوب غرب جنين

الاحصاء الفلسطيني: شهد شهر تشرين أول 2021 ارتفاع حاد في أسعار الدواجن الطازجة

الاحصاء الفلسطيني: شهد شهر تشرين أول 2021 ارتفاع حاد في أسعار الدواجن الطازجة

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأحد

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأحد

عصفور يطالب بتكثيف التواجد في أراضي الخليل المهددة بالمصادرة

عصفور يطالب بتكثيف التواجد في أراضي الخليل المهددة بالمصادرة

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من مدينة الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من مدينة الخليل

تطورات حالة الطرق في مدينة غزة صباح اليوم الأحد

تطورات حالة الطرق في مدينة غزة صباح اليوم الأحد

سياسة تسجيل الأراضي بالقدس تسرع بعملية الضم واللحاق وسيطرة إسرائيل غير الشرعية على المدينة

سياسة تسجيل الأراضي بالقدس تسرع بعملية الضم واللحاق وسيطرة إسرائيل غير الشرعية على المدينة

منوعات

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: محمود المهدي يوضح حقيقة انفصاله عن منة عرفة

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

شاهد: سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادي بعد غياب طويل

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

هاني شاكر يوقف أحمد سعد عن الغناء.. هل تأثرت صداقتهما؟

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: شام الذهبي تفاجئ والدتها أصالة بمناسبة زواجها

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

عربي

وزارة الداخلية المصرية تشن حملة ضد (مجرمي الإنترنت)

وزارة الداخلية المصرية تشن حملة ضد (مجرمي الإنترنت)

المغرب: تعزيز مراقبة الحدود للتصدي لـ(كورونا)

المغرب: تعزيز مراقبة الحدود للتصدي لـ(كورونا)

مصر: تسجيل 69 وفاة و929 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 69 وفاة و929 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: قوات الأمن السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم

شاهد: قوات الأمن السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم