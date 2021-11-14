الطقس: سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق





ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة المناطق الشرقية والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويكون الجو هذه الليلة بارداً نسبياً إلى بارد، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



أما الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وجافاً، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.





رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد صافياً إلى غائم جزئي جافاً ومغبراً، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.