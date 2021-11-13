اشتية يطالب بتحرك عاجل وفوري لإنقاذ حياة الأسير كايد الفسفوس

رام الله - دنيا الوطنطالب رئيس الوزراء محمد اشتية، بتحرك عاجل وفوري لإنقاذ حياة الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 122 يوما.وقال اشتية في تصريح نشره المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم السبت، إن الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية مطالبة بلتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسير كايد الفسفوس، الذي تشير التقارير الطبية إلى دخول حالته الصحية مرحلة الخطر الشديدة.كما طالب اشتية بإنهاء الاعتقال الإداري لجميع الأسرى المضربين عن الطعام.وكان أطباء في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، أبلغوا ذوي الأسير كايد الفسفوس بأنه يقترب من الموت المفاجئ بأي لحظة، نظرا لظهور علامات تشير لوجود تجلط في الدم.