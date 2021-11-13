شؤون فلسطينية

وفد من لجنة متضرري عدوان 2014 يجتمع مع إدارة الوكالة

وفد من لجنة متضرري عدوان 2014 يجتمع مع إدارة الوكالة
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع وفد من لجنة متضرري عدوان 2014 مع رئيس البنى التحتية في وكالة الغوث م. أبو عمر الرياطي ومحافظ الوكالة بالوسطى مرندا بركات ومسؤول ملف الاضرار م. علاء ابو حسنين.

وهدف اللقاء الذي عقد في مقر الوكالة في مخيم دير البلح وبناء على دعوة موجهة من قبل إدارة الوكالة بالوسطى إلى الاطلاع والاستماع من قبل اللجنة على اخر المستجدات على موضوع ملف متضرري عدوان 2014  ودمجه مع ملف عدوان 2021 وذلك من أجل تفعيله.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة عبدالهادي مسلم والأخوة أعصاء اللجنة واصف أبو مشايخ وأحمد البغدادي ورمزي أبو سويرح التباحث والنقاش في هذا الموضوع والاستماع من الأخوة القائمين على مجموعة من المقترحات التي تخدم الملف وتعمل على انهاء معاناة المتضررين ودمجهم في ملف واحد مع متضرري العدوان الأخير.

وفي بداية اللقاء رحبت مرندا بركات بالوفد معربة عن تفهمها لمعاناة المتضررين، ومؤكدة ان القائمين على هذا الملف يعملون من أجل إنجازه وحله وتعويض المتضررين لكن المشكلة في عدم وجود تمويل.

وبدوره قال المهندس أبو عمر الرباطي :" إننا في كل جلسة ولقاء مع إدارة الوكالة وحتى الجهات الأخرى التي لها علاقة نطرح معهم الموضوع ونحثهم على إيجاد حل له خاصة بعد مرور ٧ سنوات عليه

وتطرق المهندس علاء أبو حسنين على الدور الذي قامت به إدارته على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن حوالي ٥٥ الف متضرر من عدوان 2014 بعضهم حصل على دفعة مالية والبعض الآخر لم يحصل وهؤلاء لم يثم تعويضهم وبحاجة إلى
مبلغ ٨٠ مليون دولار.

وقدم أبو حسنين شرحا وافيا عن الآليات التي كانت تتبعها الوكالة في عملية الصرف مدعمة بالأرقام والأولويات

طرح أبو حسنين مجموعة من المقترحات لتفعيل هذا الملف من خلال التواصل مع كل الجهات المعنية التي لها دور في عملية التمويل

وبدوره اطلع الناطق الرسمي باسم لجنة متضرري عدوان 2014 عبدالهادي مسلم المسؤولين في الوكالة على دور اللجنة المشكلة وهدفها والرسالة التي انطلقت من أجلها ومعاناة المتضررين طوال السنوات الماضية وأهمية وضرورة دمجهم مع ملف العدوان الأخير وان يكون هناك أولويات للتعويض خاصة الذين لم يستلموا أي دولار واحد.

أخبار ذات صلة

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين

اشتية يطالب بتحرك عاجل وفوري لإنقاذ حياة الأسير كايد الفسفوس

اشتية يطالب بتحرك عاجل وفوري لإنقاذ حياة الأسير كايد الفسفوس

سياسة تسجيل الأراضي بالقدس تسرع بعملية الضم واللحاق وسيطرة إسرائيل غير الشرعية على المدينة

سياسة تسجيل الأراضي بالقدس تسرع بعملية الضم واللحاق وسيطرة إسرائيل غير الشرعية على المدينة

إصابة شاب برصاص مستوطن في حي رأس العامود شرق القدس

إصابة شاب برصاص مستوطن في حي رأس العامود شرق القدس

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس

قلقيلية: إصابة عشرات المواطنين اختناقًا بالغاز في مواجهات شرق قلقيلية

قلقيلية: إصابة عشرات المواطنين اختناقًا بالغاز في مواجهات شرق قلقيلية

&#34;الديمقراطية&#34; تثمن ما قام به المتظاهرون بشيكاغو من تعطيل مباراة كرة القدم للمطالبة بحقوقنا

"الديمقراطية" تثمن ما قام به المتظاهرون بشيكاغو من تعطيل مباراة كرة القدم للمطالبة بحقوقنا

مشعل: ما أحوجنا اليوم إلى العمل على أرضية الوطن الواحد

مشعل: ما أحوجنا اليوم إلى العمل على أرضية الوطن الواحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سياسة تسجيل الأراضي بالقدس تسرع بعملية الضم واللحاق وسيطرة إسرائيل غير الشرعية على المدينة

سياسة تسجيل الأراضي بالقدس تسرع بعملية الضم واللحاق وسيطرة إسرائيل غير الشرعية على المدينة

وفد من لجنة متضرري عدوان 2014 يجتمع مع إدارة الوكالة

وفد من لجنة متضرري عدوان 2014 يجتمع مع إدارة الوكالة

إصابة شاب برصاص مستوطن في حي رأس العامود شرق القدس

إصابة شاب برصاص مستوطن في حي رأس العامود شرق القدس

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس

قلقيلية: إصابة عشرات المواطنين اختناقًا بالغاز في مواجهات شرق قلقيلية

قلقيلية: إصابة عشرات المواطنين اختناقًا بالغاز في مواجهات شرق قلقيلية

&#34;الديمقراطية&#34; تثمن ما قام به المتظاهرون بشيكاغو من تعطيل مباراة كرة القدم للمطالبة بحقوقنا

"الديمقراطية" تثمن ما قام به المتظاهرون بشيكاغو من تعطيل مباراة كرة القدم للمطالبة بحقوقنا

مشعل: ما أحوجنا اليوم إلى العمل على أرضية الوطن الواحد

مشعل: ما أحوجنا اليوم إلى العمل على أرضية الوطن الواحد

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: مواقف الجزائر حيال التطبيع مشرفة

"العربية الفلسطينية": مواقف الجزائر حيال التطبيع مشرفة

منوعات

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل &#34;المداح&#34;

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل "المداح"

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

هاني شاكر &#34;حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل&#34;

هاني شاكر "حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل"

عربي

شاهد: قوات الأمن السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم

شاهد: قوات الأمن السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم

مصر..وفاة 3 أشخاص وإصابة المئات بلدغات عقارب خرجت من جحورها بسبب الفيضانات

مصر..وفاة 3 أشخاص وإصابة المئات بلدغات عقارب خرجت من جحورها بسبب الفيضانات

رفضاً لقرارات البرهان.. مظاهرات في العاصمة السودانية بدعوة من تجمع المهنيين

رفضاً لقرارات البرهان.. مظاهرات في العاصمة السودانية بدعوة من تجمع المهنيين

بن جاسم: ما يجري في السودان نتاج تنسيق بين إسرائيل ودولة عربية

بن جاسم: ما يجري في السودان نتاج تنسيق بين إسرائيل ودولة عربية