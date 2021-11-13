وفد من لجنة متضرري عدوان 2014 يجتمع مع إدارة الوكالة





رام الله - دنيا الوطناجتمع وفد من لجنة متضرري عدوان 2014 مع رئيس البنى التحتية في وكالة الغوث م. أبو عمر الرياطي ومحافظ الوكالة بالوسطى مرندا بركات ومسؤول ملف الاضرار م. علاء ابو حسنين.وهدف اللقاء الذي عقد في مقر الوكالة في مخيم دير البلح وبناء على دعوة موجهة من قبل إدارة الوكالة بالوسطى إلى الاطلاع والاستماع من قبل اللجنة على اخر المستجدات على موضوع ملف متضرري عدوان 2014 ودمجه مع ملف عدوان 2021 وذلك من أجل تفعيله.وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة عبدالهادي مسلم والأخوة أعصاء اللجنة واصف أبو مشايخ وأحمد البغدادي ورمزي أبو سويرح التباحث والنقاش في هذا الموضوع والاستماع من الأخوة القائمين على مجموعة من المقترحات التي تخدم الملف وتعمل على انهاء معاناة المتضررين ودمجهم في ملف واحد مع متضرري العدوان الأخير.وفي بداية اللقاء رحبت مرندا بركات بالوفد معربة عن تفهمها لمعاناة المتضررين، ومؤكدة ان القائمين على هذا الملف يعملون من أجل إنجازه وحله وتعويض المتضررين لكن المشكلة في عدم وجود تمويل.وبدوره قال المهندس أبو عمر الرباطي :" إننا في كل جلسة ولقاء مع إدارة الوكالة وحتى الجهات الأخرى التي لها علاقة نطرح معهم الموضوع ونحثهم على إيجاد حل له خاصة بعد مرور ٧ سنوات عليهوتطرق المهندس علاء أبو حسنين على الدور الذي قامت به إدارته على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن حوالي ٥٥ الف متضرر من عدوان 2014 بعضهم حصل على دفعة مالية والبعض الآخر لم يحصل وهؤلاء لم يثم تعويضهم وبحاجة إلىمبلغ ٨٠ مليون دولار.وقدم أبو حسنين شرحا وافيا عن الآليات التي كانت تتبعها الوكالة في عملية الصرف مدعمة بالأرقام والأولوياتطرح أبو حسنين مجموعة من المقترحات لتفعيل هذا الملف من خلال التواصل مع كل الجهات المعنية التي لها دور في عملية التمويلوبدوره اطلع الناطق الرسمي باسم لجنة متضرري عدوان 2014 عبدالهادي مسلم المسؤولين في الوكالة على دور اللجنة المشكلة وهدفها والرسالة التي انطلقت من أجلها ومعاناة المتضررين طوال السنوات الماضية وأهمية وضرورة دمجهم مع ملف العدوان الأخير وان يكون هناك أولويات للتعويض خاصة الذين لم يستلموا أي دولار واحد.