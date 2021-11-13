شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تثمن ما قام به المتظاهرون بشيكاغو من تعطيل مباراة كرة القدم للمطالبة بحقوقنا

"الديمقراطية" تثمن ما قام به المتظاهرون بشيكاغو من تعطيل مباراة كرة القدم للمطالبة بحقوقنا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما قام به تحالف أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأميركية وأعضاء حركة "حياة السود مهمة" بتوقيف مباراة كرة القدم الأميركية في مدينة شيكاغو، بهدف المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني والأفارقة الأميركيين.

وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن تحالف أنصار الحق الفلسطيني وحركة "حياة السود مهمة" دخلا إلى الملعب ورفعا لافتات تطالب بالعدالة للأقلية في الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني والحرية لفلسطين، مطالبين مقاطعة دولة الإحتلال الإسرائيلية.

وتؤكد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أن حركة "حياة السود مهمة" لها العديد من النشاطات في الولايات المتحدة الأميركية وتشكل 15% من سكان الولايات المتحدة، ولها العديد من الفعاليات المؤيدة للقضية الفلسطينية، وتصف دولة الإحتلال الإسرائيلية في وثائقها الرسمية بدولة الفصل العنصري.

وتعتبر دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين كما نصت قرارات الشرعية الدولية هي من الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف، وتقف إلى جانبها جميع الشعوب الحرة، وما جرى في شيكاغو دليل على أن ما تقوم به دولة الإحتلال الإسرائيلية تخطى الخطوط الحمر، وتحديدا جريمتي الإضطهاد والفصل العنصري.

تدعو دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجاليات الفلسطينية والعربية العمل على نشر الرواية الفلسطينية بهدف دحض الرواية الصهيونية، والعمل على كشف جرائم الإحتلال الإسرائيلي، بهدف تشكيل لوبي من أحرار العالم، يهدف إلى تعزيز مقاطعة إسرائيل.

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