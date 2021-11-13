شؤون فلسطينية

مشعل: ما أحوجنا اليوم إلى العمل على أرضية الوطن الواحد

مشعل: ما أحوجنا اليوم إلى العمل على أرضية الوطن الواحد
رام الله - دنيا الوطن
أشاد رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، مساء اليوم، بمناقب القائد الوطني المجاهد وصفي قبها، الذي ودعته جماهير شعبنا أمس بموكب جنائزي مهيب في جنين.

وأكد خلال كلمة ألقاها في بيت عزاء قبها في جنين، أن وزير الأسرى السابق كان قائدا وطنيا بامتياز ينطلق من منطلق وطني في خطاباته ومواقفه وتعبيراته.

وأضاف أنه قاتل وضحى وصمد وذهب إلى ربه شهيدًا في سبيله، متابعاً "عرفناه مجاهدًا مناضلًا قبل أن يكون سياسي بارعًا عمل من أجل قضيته وشعبه".

ولفت الانتباه إلى أنه كان المحامي المدافع عن الأسرى في كافة مواقعه المختلفة، سواء عندما كان وزيرًا للأسرى أو قبل وبعد ذلك.

وأشار مشعل إلى أن قبها عانى من السجن والمطاردة ومحاولات الاغتيال، وظلّ متمسكًا بمبادئه حتى الرمق الأخير.

وأكد مشعل على الدور الوحدوي الذي لعبه الفقيد، مشددًا على أن "انتماءنا الأول للوطن والقضية والشعب".

وتابع: "نحتاج إلى اللغة الوطنية العابرة للحزبية، وما أحوجنا اليوم إلى العمل على أرضية الوطن الواحد".

وشدد رئيس حركة حماس في الخارج، على أن قضية فلسطين ستظلّ الحاضنة لكل الشرفاء في الوطن العربي والإسلامي.

وأكد أنه "لا نصر بدون جهاد ومقاومة وتضحيات ووحدة وطنية"، مضيفا أن "شعبنا سينتصر لا محالة".

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