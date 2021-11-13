شؤون فلسطينية

الداخلية: دفعات جديدة من موافقات "لم الشمل" خلال الأيام المقبلة

الداخلية: دفعات جديدة من موافقات "لم الشمل" خلال الأيام المقبلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد يوسف حرب، وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية، اليوم السبت، أننا مقبلون خلال الأيام القليلة المقبلة، على دفعات جديدة من الموافقات على لم الشمل.

وأضاف أن كل الذين صدر لهم موافقات على لم الشمل، سيحصلون على الهويات، نهاية الأسبوع المقبل، مشيراً في تصريح لـ (تلفزيون فلسطين)، إلى أنه مع نهاية العام لن يكون أحد من الذي حصل على لم شمل "بدون هوية". 

وكان رئيس الهيئة العام للشؤون المدنية، حسين الشيخ، أعلن في 30 من آب/أغسطس 2021، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنه تم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية، على منح 5000 جمع شمل للعائلات الفلسطينية، "دفعة أولى على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه".

وفي 19 من تشرين الأول/أكتوبر 2021، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، عن 4000 اسم تم منحهم حق المواطنة، واستلام الهويات الفلسطينية، وكذلك تغيير عنوان السكن.

 

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