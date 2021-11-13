تفاصيل اتصال هاتفي بين إسماعيل هنية ورئيس الوزراء العراقي

رام الله - دنيا الوطنأجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اتصالاً هاتفياً، مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حيث هنأه باسمه وباسم حركة حماس والشعب الفلسطيني بالنجاة من محاولة الاغتيال التي تعرض لها مؤخرًا، وثمن موقفه مما حدث والذي تحلى بالحكمة والصبر.وعبّر هنية، وفق ما نقل موقع حركة حماس الرسمي على الانترنت، عن أمنيته للعراق الشقيق أن ينعم بالأمن والاستقرار والوحدة، مشددًا على أن العراق كان ولا يزال يشكل عمقًا استراتيجيًا لقضية فلسطين، ومظلة حامية للشعب الفلسطيني في مسيرته نحو التحرير والعودة والاستقلال.من جانبه عبّر رئيس الوزراء العراقي عن شكره لهذا الاتصال وتقديره العالي له، مؤكدًا تمسكه بالحكمة والصبر في التعامل مع هذه اللحظة الدقيقة من حياة الشعب العراقي، متمنيًا للشعب الفلسطيني النصر والوحدة في مواجهة التحديات والأخطار، وشدد على الوحدة الفلسطينية الداخلية.وهو ما أكد عليه أيضا هنية الذي قال "سنواصل العمل بكل حرص على تحقيق وحدة شعبنا في مواجهة كل الأخطار والتحديات".