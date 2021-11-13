اشتية يدعو الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي للمساهمة في تجفيف المصادر المالية الداعمة للمستوطنات









رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء د. محمد اشتية، الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي للقيام بحملات لمناصرة القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة، كالضغط على دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، والتوجه لمقاطعة منتجات المستوطنات غير الشرعية وفق القانون الدولي والمساهمة في تجفيف المصادر المالية والداعمة لها.كما دعا رئيس الوزراء الاتحاد خلال استقباله وفدا منه اليوم السبت في مكتبه برام الله، كأكبر منظمة شبابية على المستوى العالمي، إلى الضغط على سكان المستوطنات من حملة الجنسيات الأوروبية وغيرها لاتخاذ دولهم إجراءات بحقهم، ودعوة الشركات الدولية العاملة في المستوطنات للتوقف عن العمل فيها.وثمن رئيس الوزراء زيارة الوفد إلى فلسطين، بهدف الاطلاع على الأوضاع من على أرض الواقع، ولتكون ليست فقط زيارة تضامنية، وإنما للتعرف على حقيقة الاحتلال وما يسببه من معاناة لأبناء شعبنا.وشدد اشتية على أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف الى السيطرة والتحكم بكافة مناحي الحياة في فلسطين، لا سيما مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية بشكل يومي لصالح التوسع الاستيطاني، والسيطرة على غالبية مصادرنا المائية وسرقتها، بالإضافة الى وضع القيود أمام حرية حركة الأفراد والبضائع من خلال الحواجز العسكرية.وأوضح رئيس الوزراء أن الاحتلال من خلال حملة التوسع الاستعماري الاستيطاني يهدف الى تدمير حل الدولتين، وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.وجدد رئيس الوزراء دعوته الى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، بما فيها السماح بعقد الانتخابات في القدس ترشحاً وانتخاباً كباقي المحافظات الفلسطينية.