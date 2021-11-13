الكشف عن متحور جديد لفيروس (كورونا).. هذه تفاصيله



بدورها، أكدت الصحيفة الفرنسية (لو تيليغرام)، أن 24 تلميذا في محافظة بريتاني ببريطانيا، قد أصيبوا بالعدوى خلال الشهر الماضي وان المدرسة التي تم اكتشاف المتحور فيها قد الغت 50% ممن الحصص الدراسية.



وأشارت الى انه لم يتم رصد حالات جديدة من المتحور منذ يوم 25 من الشهر الماضي، الا انه تم اكتشاف بعض الحالات في بريطانيا وسويسرا واسكتلاندا وإيطاليا.



وفيما يتعلق بإسرائيل، فقد أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن البروفيسور سيريل كوهين، من جامعة بار ايلان في (رمات غان) بتل أبيب، يتشاور مع خبراء فرنسيين حول هذا المتحور.



وقال كوهين: "إن المتحور الذي يعرف بـ B.1.640 يمكن الا يتأثر باللقاحات الموجودة حاليا ضد الفيروس مما يؤكد ضرورة تطعيم اكبر عدد من بني البشر في القارات المختلفة تفاديا لتكاثر الفيروس وتكوّن متحورات جديدة منه قد تجعل التطعيم الحالي عديم الجدوى".



رام الله - دنيا الوطنأثار متحور جديد لفيروس (كورونا)، تم رصده في عدة دول أوروبية، القلق لدى الخبراء في مجال صحة الجمهور، حث أن البروتينات الخاصة به مغايرة عما كانت في السلالات السابقة، بحسب ما جاء على موقع قناة (كان) الإسرائيلية.