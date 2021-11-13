دولي

الكشف عن متحور جديد لفيروس (كورونا).. هذه تفاصيله

الكشف عن متحور جديد لفيروس (كورونا).. هذه تفاصيله
رام الله - دنيا الوطن
أثار متحور جديد لفيروس (كورونا)، تم رصده في عدة دول أوروبية، القلق لدى الخبراء في مجال صحة الجمهور، حث أن البروتينات الخاصة به مغايرة عما كانت في السلالات السابقة، بحسب ما جاء على موقع قناة (كان) الإسرائيلية.

بدورها، أكدت الصحيفة الفرنسية (لو تيليغرام)، أن 24 تلميذا في محافظة بريتاني ببريطانيا، قد أصيبوا بالعدوى خلال الشهر الماضي وان المدرسة التي تم اكتشاف المتحور فيها قد الغت 50% ممن الحصص الدراسية.

وأشارت الى انه لم يتم رصد حالات جديدة من المتحور منذ يوم 25 من الشهر الماضي، الا انه تم اكتشاف بعض الحالات في بريطانيا وسويسرا واسكتلاندا وإيطاليا.

وفيما يتعلق بإسرائيل، فقد أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن البروفيسور سيريل كوهين، من جامعة بار ايلان في (رمات غان) بتل أبيب، يتشاور مع خبراء فرنسيين حول هذا المتحور.

وقال كوهين: "إن المتحور الذي يعرف بـ B.1.640 يمكن الا يتأثر باللقاحات الموجودة حاليا ضد الفيروس مما يؤكد ضرورة تطعيم اكبر عدد من بني البشر في القارات المختلفة تفاديا لتكاثر الفيروس وتكوّن متحورات جديدة منه قد تجعل التطعيم الحالي عديم الجدوى".

أخبار ذات صلة

هولندا: إعادة فرض سلسلة قيود صحية تطال قطاع المطاعم

هولندا: إعادة فرض سلسلة قيود صحية تطال قطاع المطاعم

انفجار في كابل وأنباء عن ضحايا

انفجار في كابل وأنباء عن ضحايا

&#34;بينت&#34; يتهِّم معارضيه باستغلال حائط البراق للإطاحة بحكومته

"بينت" يتهِّم معارضيه باستغلال حائط البراق للإطاحة بحكومته

بوتين يرد على اتهامات روسيا بمحاولة غزو أوكرانيا

بوتين يرد على اتهامات روسيا بمحاولة غزو أوكرانيا

روسيا: وفيات (كورونا) لا تزال عند مستوى قياسي

روسيا: وفيات (كورونا) لا تزال عند مستوى قياسي

&#34;الصحة العالمية&#34;: سكان تيغراي يموتون بسبب نقص الغذاء والدواء

"الصحة العالمية": سكان تيغراي يموتون بسبب نقص الغذاء والدواء

هولندا تحتجز مواطن روسي بطلب من واشنطن

هولندا تحتجز مواطن روسي بطلب من واشنطن

الشرطة البولندية تعلن العثور على جثة شاب سوري بالقرب من حدود بيلاروسيا

الشرطة البولندية تعلن العثور على جثة شاب سوري بالقرب من حدود بيلاروسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم قلنديا شمال القدس

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم قلنديا شمال القدس

مستشفيات الاحتلال ترفض علاج شابين تعرضا للاعتداء من المستوطنين

مستشفيات الاحتلال ترفض علاج شابين تعرضا للاعتداء من المستوطنين

مباحث التموين تغلق 11 نقطة غاز مخالفة لشروط السلامة

مباحث التموين تغلق 11 نقطة غاز مخالفة لشروط السلامة

غداً.. فعالية لإحياء للذكرى الـ 17 لاستشهاد عرفات على جبل صبيح جنوب نابلس

غداً.. فعالية لإحياء للذكرى الـ 17 لاستشهاد عرفات على جبل صبيح جنوب نابلس

الاحتلال يواصل التوسع الاستيطاني في بلدة أمر شمال الخليل

الاحتلال يواصل التوسع الاستيطاني في بلدة أمر شمال الخليل

هيئة شؤون الأسرى: خطرٌ حقيقي يهدد حياة الأسرى الخمسة المضربين عن الطعام

هيئة شؤون الأسرى: خطرٌ حقيقي يهدد حياة الأسرى الخمسة المضربين عن الطعام

محافظة القدس: حوالي 25 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة

محافظة القدس: حوالي 25 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة

سلطات الاحتلال تشن حملات اعتقال في القدس وتلاحق أي نشاطات مجتمعية

سلطات الاحتلال تشن حملات اعتقال في القدس وتلاحق أي نشاطات مجتمعية

منوعات

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل &#34;المداح&#34;

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل "المداح"

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

هاني شاكر &#34;حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل&#34;

هاني شاكر "حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل"

عربي

رفضاً لقرارات البرهان.. مظاهرات في العاصمة السودانية بدعوة من تجمع المهنيين

رفضاً لقرارات البرهان.. مظاهرات في العاصمة السودانية بدعوة من تجمع المهنيين

بن جاسم: ما يجري في السودان نتاج تنسيق بين إسرائيل ودولة عربية

بن جاسم: ما يجري في السودان نتاج تنسيق بين إسرائيل ودولة عربية

السعودية تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية

السعودية تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية

مباحثات إماراتية أمريكية في علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك

مباحثات إماراتية أمريكية في علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك