راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية في الأراضي الفلسطيني خلال الساعات المقبلة

رام الله - دنيا الوطنكشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، عن تفاصيل الحالة الجوية التي ستشهدها الأراضي الفلسطينية، خلال الساعات المقبلة.وتوقع العلامي، أن يشهد غداً الأحد، انخفاضاً على درجات الحرارة وهبات رياح شرقية وغبار، مع زخات من الأمطار.وفي السياق، أكد الراصد الجوي، أن مؤشرات تلوث الهواء، وصل مع ظهر اليوم السبت، الى 1286 مايكرو غرام، لافتا إلى أن هذا يدل على ارتفاع نسب الغبار في الأجواء بشكل كبير بفعل الرياح الشرقية الجافة.