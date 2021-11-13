شؤون فلسطينية

راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية في الأراضي الفلسطيني خلال الساعات المقبلة

راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية في الأراضي الفلسطيني خلال الساعات المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
 كشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، عن تفاصيل الحالة الجوية التي ستشهدها الأراضي الفلسطينية، خلال الساعات المقبلة.

وتوقع العلامي، أن يشهد غداً الأحد، انخفاضاً على درجات الحرارة وهبات رياح شرقية وغبار، مع زخات من الأمطار.

وفي السياق، أكد الراصد الجوي، أن مؤشرات تلوث الهواء، وصل مع ظهر اليوم السبت، الى 1286 مايكرو غرام، لافتا إلى أن هذا يدل على ارتفاع نسب الغبار في الأجواء بشكل كبير بفعل الرياح الشرقية الجافة.

أخبار ذات صلة

الصالحي يعقد سلسلة لقاءات مع هيئات حزبية وقوى سياسية ومنظمات أهلية بالقطاع

الصالحي يعقد سلسلة لقاءات مع هيئات حزبية وقوى سياسية ومنظمات أهلية بالقطاع

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم قلنديا شمال القدس

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم قلنديا شمال القدس

الرئيس الصيني: سنواصل دفع المسيرة السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الرئيس الصيني: سنواصل دفع المسيرة السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

شقيق الأسير كايد الفسفوس يكشف ما قاله الأطباء عن حالته الصحية

شقيق الأسير كايد الفسفوس يكشف ما قاله الأطباء عن حالته الصحية

الخارجية الفلسطينية: تقارير منظمات حقوقية إسرائيلية يؤكد فشل الأمم المتحدة في إنهاء الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: تقارير منظمات حقوقية إسرائيلية يؤكد فشل الأمم المتحدة في إنهاء الاحتلال

تونس تحيي الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات

تونس تحيي الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات

مستشفيات الاحتلال ترفض علاج شابين تعرضا للاعتداء من المستوطنين

مستشفيات الاحتلال ترفض علاج شابين تعرضا للاعتداء من المستوطنين

فلسطين: أربع حالات وفاة و90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: أربع حالات وفاة و90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم قلنديا شمال القدس

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم قلنديا شمال القدس

مستشفيات الاحتلال ترفض علاج شابين تعرضا للاعتداء من المستوطنين

مستشفيات الاحتلال ترفض علاج شابين تعرضا للاعتداء من المستوطنين

مباحث التموين تغلق 11 نقطة غاز مخالفة لشروط السلامة

مباحث التموين تغلق 11 نقطة غاز مخالفة لشروط السلامة

غداً.. فعالية لإحياء للذكرى الـ 17 لاستشهاد عرفات على جبل صبيح جنوب نابلس

غداً.. فعالية لإحياء للذكرى الـ 17 لاستشهاد عرفات على جبل صبيح جنوب نابلس

الاحتلال يواصل التوسع الاستيطاني في بلدة أمر شمال الخليل

الاحتلال يواصل التوسع الاستيطاني في بلدة أمر شمال الخليل

هيئة شؤون الأسرى: خطرٌ حقيقي يهدد حياة الأسرى الخمسة المضربين عن الطعام

هيئة شؤون الأسرى: خطرٌ حقيقي يهدد حياة الأسرى الخمسة المضربين عن الطعام

محافظة القدس: حوالي 25 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة

محافظة القدس: حوالي 25 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة

سلطات الاحتلال تشن حملات اعتقال في القدس وتلاحق أي نشاطات مجتمعية

سلطات الاحتلال تشن حملات اعتقال في القدس وتلاحق أي نشاطات مجتمعية

منوعات

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل &#34;المداح&#34;

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل "المداح"

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

هاني شاكر &#34;حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل&#34;

هاني شاكر "حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل"

عربي

رفضاً لقرارات البرهان.. مظاهرات في العاصمة السودانية بدعوة من تجمع المهنيين

رفضاً لقرارات البرهان.. مظاهرات في العاصمة السودانية بدعوة من تجمع المهنيين

السعودية تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية

السعودية تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية

مباحثات إماراتية أمريكية في علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك

مباحثات إماراتية أمريكية في علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك

السعودية: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

السعودية: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود