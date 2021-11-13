هولندا: إعادة فرض سلسلة قيود صحية تطال قطاع المطاعم





واستخدمت الشرطة الهولندية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يرشقون الحجارة ويطلقون الألعاب النارية احتجاجا على الإجراءات الجديدة.



وتواجه حوالى 200 متظاهر مع شرطة مكافحة الشغب وشرطيين على أحصنة أمام وزارة العدل والأمن حيث كان روته يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان الإجراءات الجديدة. وقال روته "لحسن الحظ، الغالبية الكبرى ملقحة، وإلا فإن المعاناة في المستشفيات ستكون كبرى في هذا الوقت".



وستغلق الحانات والمطاعم والمتاجر الأساسية مثل محلات السوبر ماركت عند الساعة الثامنة مساء (19,00 ت غ ) والمتاجر غير الأساسية عند الساعة السادسة مساء. وأضاف روته أن الهولنديين مدعوون إلى عدم استقبال أكثر من أربعة أشخاص في منازلهم والعمل عن بعد "ما لم يكن ذلك غير ممكن".



وتم أيضا إلغاء الفعاليات العامة وستجري مباريات كرة القدم خلف أبواب مغلقة بما يشمل تصفيات كأس العالم بين هولندا والنرويج الأسبوع المقبل. لكن المدارس ستبقى مفتوحة وسيبقى الخروج من المنازل مسموحا به.



ووصفت الحكومة الإجراءات بأنها "إغلاق جزئي" بحسب وسائل إعلام محلية. وتستعد الحكومة أيضا لحصر دخول المطاعم وأماكن الترفيه بعد فترة الأسابيع الثلاثة بالأشخاص الذين تم تطعيمهم أو شفاؤهم من (كوفيد-19) فقط.



القيود الجديدة حساسة سياسيا فقد تظاهر الآلاف في لاهاي الأحد بعد أن أعلنت الحكومة إعادة استخدام الكمامات في بعض الأماكن العامة. والخميس أعلنت هولندا عن 16,364 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية في رقم قياسي جديد بعد ذلك الذي سجل في كانون الأول/ديسمبر 2020 وبلغ 12,997. وسجلت البلاد التي تعد 17 مليون نسمة 2,2 مليون إصابة و18,612 وفاة منذ بدء انتشار الوباء.



وحذرت المستشفيات من أنها لن تكون قادرة على قضاء فصل الشتاء في ظل الظروف الحالية. تأتي ذروة انتشار الفيروس رغم أن 82% من الهولنديين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما ملقحون بالكامل.



رام الله - دنيا الوطنلمواجهة الارتفاع القياسي في الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إعادة فرض سلسلة قيود صحية تطال خصوصا قطاع المطاعم.ووصف روته خلال مؤتمر صحفي في لاهاي، سلسلة الإجراءات الجديدة بأنها "ضربة لأسبوعين لأن الفيروس في كل مكان، في كل البلاد وفي كل القطاعات وكل الأعمار".وكان متظاهرون يحتجون في لاهاي عند إعلان الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ مساء السبت وتستمر لثلاثة أسابيع على الأقل.