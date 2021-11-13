شاهد: قوات الأمن السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (روسيا اليوم)، أن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في أحياء العاصمة الخرطوم.وبحسب الموقع، فإن معظم المحال التجارية مغلقه في السوق العربي وسط الخرطوم، كذلك أغلقت السطات الجسور تحسبا لمظاهرات حاشدة دعت إليها نقابات وأحزاب سياسية للتنديد باستيلاء الجيش على السلطة، وللمطالبة بحكم مدني.من جانبها، ذكرت كالة (رويترز) أن قوات الأمن طاردت المحتجين في الشوارع الجانبية في أم درمان حيث احتشدت مجموعات للمشاركة في الاحتجاجات.