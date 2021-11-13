عربي

مصر..وفاة 3 أشخاص وإصابة المئات بلدغات عقارب خرجت من جحورها بسبب الفيضانات

مصر..وفاة 3 أشخاص وإصابة المئات بلدغات عقارب خرجت من جحورها بسبب الفيضانات
رام الله - دنيا الوطن
قال إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة المصرية بمنطقة أسوان، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 450 شخصا آخرا بلدغات العقارب نتيجة الطقس السيئ الذى ضرب أسوان أمس الجمعة وأحدث فيضانات.

وتمكنت  مديرية الصحة بأسوان من توفير 260 مصلا ضد لسعات عقارب لمستشفى أسوان الجامعي لمساعدة أطباء المستشفى في توفير الرعاية الطبية للمرضى المصابين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشهدت بعض الطرق في أسوان تراكما لمياه الأمطار والفيضانات مما تسبب بتوقف بعض السيارات وسط الطريق، حيث علقت وسط المياه وجرفتها السيول، وتحطم بعضها بسبب سقوط الأشجار عليها.

أخبار ذات صلة

شاهد: قوات الأمن السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم

شاهد: قوات الأمن السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم

رفضاً لقرارات البرهان.. مظاهرات في العاصمة السودانية بدعوة من تجمع المهنيين

رفضاً لقرارات البرهان.. مظاهرات في العاصمة السودانية بدعوة من تجمع المهنيين

بن جاسم: ما يجري في السودان نتاج تنسيق بين إسرائيل ودولة عربية

بن جاسم: ما يجري في السودان نتاج تنسيق بين إسرائيل ودولة عربية

السعودية تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية

السعودية تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية

مباحثات إماراتية أمريكية في علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك

مباحثات إماراتية أمريكية في علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك

السعودية: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

السعودية: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

صحيفة: التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

صحيفة: التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

شاهد: العاصفة تتسبب في لدغات عقارب وثعابين وانهيار منازل في مصر

شاهد: العاصفة تتسبب في لدغات عقارب وثعابين وانهيار منازل في مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم قلنديا شمال القدس

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم قلنديا شمال القدس

مستشفيات الاحتلال ترفض علاج شابين تعرضا للاعتداء من المستوطنين

مستشفيات الاحتلال ترفض علاج شابين تعرضا للاعتداء من المستوطنين

غداً.. فعالية لإحياء للذكرى الـ 17 لاستشهاد عرفات على جبل صبيح جنوب نابلس

غداً.. فعالية لإحياء للذكرى الـ 17 لاستشهاد عرفات على جبل صبيح جنوب نابلس

الاحتلال يواصل التوسع الاستيطاني في بلدة أمر شمال الخليل

الاحتلال يواصل التوسع الاستيطاني في بلدة أمر شمال الخليل

محافظة القدس: حوالي 25 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة

محافظة القدس: حوالي 25 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة

محافظة القدس: حوالي 25 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة

محافظة القدس: حوالي 25 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة

سلطات الاحتلال تشن حملات اعتقال في القدس وتلاحق أي نشاطات مجتمعية

سلطات الاحتلال تشن حملات اعتقال في القدس وتلاحق أي نشاطات مجتمعية

منوعات

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل &#34;المداح&#34;

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل "المداح"

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

هاني شاكر &#34;حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل&#34;

هاني شاكر "حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل"

عربي

رفضاً لقرارات البرهان.. مظاهرات في العاصمة السودانية بدعوة من تجمع المهنيين

رفضاً لقرارات البرهان.. مظاهرات في العاصمة السودانية بدعوة من تجمع المهنيين

السعودية تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية

السعودية تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية

مباحثات إماراتية أمريكية في علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك

مباحثات إماراتية أمريكية في علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك

السعودية: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

السعودية: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود