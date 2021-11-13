دولي

انفجار في كابل وأنباء عن ضحايا

انفجار في كابل وأنباء عن ضحايا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام أن انفجارا دوى، اليوم السبت، في أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابل.

وأفادت تقارير إعلامية محلية أن الانفجار وقع في منطقة دشت برتشي في الدائرة الأمنية الـ13 غرب كابل.

ووفقا لوكالة "آماج نيوز" الأفغانية، وقع الحادث جراء انفجار قنبلة مغناطيسية تم زرعها في سيارة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، غير أن وكالة "نوفوستي" الروسية نقلت عن شاهد تأكيده وجود جرحى جراء الهجوم.

من جانبها، تحدثت قناة (الجزيرة) نقلا عن مصدر أمني أفغاني عن سقوط قتلى وجرحى جراء تفجير عبوة ناسفة استهدف حافلة ركاب غربي كابل.

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