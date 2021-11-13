شؤون فلسطينية

الرئيس الصيني: سنواصل دفع المسيرة السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الرئيس الصيني: سنواصل دفع المسيرة السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الصيني شي جينبينغ
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية تهنئة من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، لمناسبة الذكرى الـ33 لإعلان الاستقلال.

وقال جينبينغ خلال البرقية، إنه وخلال السنوات الأخيرة، تتعمق الثقة السياسية المتبادلة بين الصين وفلسطين، وتتوطد أواصر الصداقة بين شعبينا.

وأعرب عن اهتمامه البالغ بتطوير العلاقات الصينية الفلسطينية، والاستعداد لتضافر الجهود المشتركة، في سبيل دفع التبادلات الودية والتعاونات المشتركة بين البلدين في كافة المجالات، بما يعود بالخير والنفع على بلدينا وشعبينا.

وأكد جينبينغ حرص الصين على مواصلة تقديم ما في وسعها من المساعدات إلى فلسطين، والتي تسهم في محاربة جائحة "كورونا"، وتحسين معيشة الشعب الفلسطيني.

وجدد التأكيد على أن بلاده تدعم بثبات قضية الشعب الفلسطيني العادلة لاسترداد حقوقه الوطنية المشروعة، ومستمرة في العمل على دفع المسيرة السلمية بين فلسطين وإسرائيل، ودعم تأسيس دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على أساس حدود عام1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للتوافقات والأحكام الدولية بما فيها مبدأ حل الدولتين.

وتمنى جينبينغ للرئيس موفور الصحة وموصول التوفيق، ولشعبنا دوام الرخاء والازدهار والسلام والسعادة.

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