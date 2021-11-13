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رفضاً لقرارات البرهان.. مظاهرات في العاصمة السودانية بدعوة من تجمع المهنيين

رفضاً لقرارات البرهان.. مظاهرات في العاصمة السودانية بدعوة من تجمع المهنيين
مظاهرات في السودان - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، تجدداً للمظاهرات، تنديداً بقرارات عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، فيما ردت السلطات بإغلاق جميع الجسور في وجه المحتجين، وفي وقت تؤكد فيه دول غربية رفضها الإجراءات الأحادية للعسكر، وطالبت الأمم المتحدة بالإفراج فورا عن المعتقلين.

وقد اندلعت مظاهرات في العاصمة السودانية تلبية لدعوة من تجمع المهنيين الذي أكد مضيه قدما في التصعيد ضد قائد الجيش، وخرجت المظاهرات تحت عنوان "مليونية 13 نوفمبر"، وطالب المحتجون برحيل البرهان وعودة الحكومة المعزولة.

من جانبها، أغلقت السلطات جميع الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة، وفرضت إجراءات أمنية، ونشرت قوات مدججة بالسلاح، فيما أبقت ثلاثة جسور مفتوحة.

وأغلقت القوات السودانية شارع أفريقيا الموازي لمطار الخرطوم عند محطة (لفة الحريف) وتمنع العبور من هناك باتجاه وسط الخرطوم، كما نشرت السلطات قوات حول المؤسسات الحكومية والأسواق وسط الخرطوم.

وتأتي المظاهرات الجديدة بعد يومين من إعلان البرهان ترؤسه مجلساً جديداً للسيادة يضم عسكريين ومدنيين من مختلف أقاليم السودان.

ومنذ 25 تشرين الأول / أكتوبر الماضي يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".

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