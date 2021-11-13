بن جاسم: ما يجري في السودان نتاج تنسيق بين إسرائيل ودولة عربية





رام الله - دنيا الوطنقال حمد بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجية القطري السابق إن "ما جرى ويجري في السودان ما هو إلا من النتائج الأولى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين إسرائيل ودولة عربية للأسف".جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ولم يسمِّ بن جاسم الدولة العربية المقصودة، إلا أنه قال إنها: "كانت تروج في المحافل الغربية أنها غيرت سياستها وبدأت تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية".وتابع وزير الخارجية القطري السابق: "أريد أن أؤكد أننا نحتاج إلى أن نحترم وندعم إرادة الشعوب وألا نتدخل لفرض سياستنا، سواء كانت ناجحة أو فاشلة، أو قناعاتنا على الغير".ومنذ 25 تشرين الأول / أكتوبر الماضي يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".