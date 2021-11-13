تونس تحيي الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات

مطيع كنعان

رام الله - دنيا الوطنأحيا الفلسطينيون في الجمهورية التونسية، الليلة الماضية، الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس القائد الرمز ياسر عرفات، بإضاءة الشموع، ورفع صورته التي توشحت بالكوفية الفلسطينية وعلى أنغام النشيد الوطني الفلسطيني في فناء منزله الكائن بشارع يوغرطة في منطقة الميتوالفيل بتونس العاصمة.وشارك في إحياء الذكرى، سفير فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، وأبناء الجالية، وإقليم حركة (فتح)، واتحاد طلبة فلسطين فرع تونس، واتحاد المرأة الفلسطينية، وشخصيات رسمية، وجماهير غفيرة من الشعب التونسي الشقيق، وفق (وفا).وأكد السفير الفاهوم في كلمته على رمزية المكان، وقوة شخصية الرمز أبو عمارالتي رسمت ملامح دخول الوطن، بالصبر على كل الصعاب، حيث استطاع بالتفاف شعبه أن تطأ قدماه أرض الوطن، وتواصل قيادة شعبنا برئاسة الرئيس محمود عباس السير على نهجه دون إفراط أو تفريط من بعده.وشدد الفاهوم على أن صمود القيادة وشعبنا سيسقط كل المؤامرات، ولا تنازل عن حقوقنا إلا بزوال الاحتلال، وتجسيد أهداف شعبنا بدولة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشريف.من جانبه، دعاأمين سر حركة (فتح) إقليم تونس بضرورة الالتفاف حول قيادتنا الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.