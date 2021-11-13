عربي

السعودية تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية

السعودية تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في السعودية، السماح للنساء بدخول الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية .

وقالت الوكالة، في بيان لها: "إن الدخول سيكون من بعد صلاة العشاء إلى وقت الأذان الأول لصلاة الفجر، مع اشتراط حجز موعد عبر تطبيق (توكلنا) أو (اعتمرنا)، وذلك من الجهة الشمالية عبر باب عثمان بن عفان رقم (24) والجهة الجنوبية بباب مكة رقم (37) ومن خلال نقطة تجمع رقم 3 - 4"، وفق (واس).

الجدير بالذكر، أن الدخول كان محصوراً للنساء فقط في الفترة الصباحية، من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة الظهر، عبر باب عثمان بن عفان رقم (24) ومن خلال نقطة تجمع رقم 4.

أخبار ذات صلة

رفضاً لقرارات البرهان.. مظاهرات في العاصمة السودانية بدعوة من تجمع المهنيين

رفضاً لقرارات البرهان.. مظاهرات في العاصمة السودانية بدعوة من تجمع المهنيين

بن جاسم: ما يجري في السودان نتاج تنسيق بين إسرائيل ودولة عربية

بن جاسم: ما يجري في السودان نتاج تنسيق بين إسرائيل ودولة عربية

مباحثات إماراتية أمريكية في علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك

مباحثات إماراتية أمريكية في علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك

السعودية: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

السعودية: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

صحيفة: التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

صحيفة: التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

شاهد: العاصفة تتسبب في لدغات عقارب وثعابين وانهيار منازل في مصر

شاهد: العاصفة تتسبب في لدغات عقارب وثعابين وانهيار منازل في مصر

منظمة تنتقد اتصالات خليفة حفتر باسرائيل قبيل الانتخابات الرئاسية بليبيا

منظمة تنتقد اتصالات خليفة حفتر باسرائيل قبيل الانتخابات الرئاسية بليبيا

الرئيس المصري يوجه رسالة إلى الليبيين

الرئيس المصري يوجه رسالة إلى الليبيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم قلنديا شمال القدس

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم قلنديا شمال القدس

مستشفيات الاحتلال ترفض علاج شابين تعرضا للاعتداء من المستوطنين

مستشفيات الاحتلال ترفض علاج شابين تعرضا للاعتداء من المستوطنين

غداً.. فعالية لإحياء للذكرى الـ 17 لاستشهاد عرفات على جبل صبيح جنوب نابلس

غداً.. فعالية لإحياء للذكرى الـ 17 لاستشهاد عرفات على جبل صبيح جنوب نابلس

الاحتلال يواصل التوسع الاستيطاني في بلدة أمر شمال الخليل

الاحتلال يواصل التوسع الاستيطاني في بلدة أمر شمال الخليل

محافظة القدس: حوالي 25 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة

محافظة القدس: حوالي 25 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة

سلطات الاحتلال تشن حملات اعتقال في القدس وتلاحق أي نشاطات مجتمعية

سلطات الاحتلال تشن حملات اعتقال في القدس وتلاحق أي نشاطات مجتمعية

بتوجيهات من الرئيس.. افتتاح المشروعين السكنيين حي الندى والمجمع الايطالي في غزة

بتوجيهات من الرئيس.. افتتاح المشروعين السكنيين حي الندى والمجمع الايطالي في غزة

لجنة الانتخابات: قبلنا اعتراضين من أصل 61 قدموا للانتخابات المحلية

لجنة الانتخابات: قبلنا اعتراضين من أصل 61 قدموا للانتخابات المحلية

منوعات

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل &#34;المداح&#34;

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل "المداح"

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

هاني شاكر &#34;حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل&#34;

هاني شاكر "حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل"

عربي

السعودية تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية

السعودية تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية

مباحثات إماراتية أمريكية في علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك

مباحثات إماراتية أمريكية في علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك

السعودية: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

السعودية: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

شاهد: العاصفة تتسبب في لدغات عقارب وثعابين وانهيار منازل في مصر

شاهد: العاصفة تتسبب في لدغات عقارب وثعابين وانهيار منازل في مصر