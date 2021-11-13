السعودية تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في السعودية، السماح للنساء بدخول الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية .وقالت الوكالة، في بيان لها: "إن الدخول سيكون من بعد صلاة العشاء إلى وقت الأذان الأول لصلاة الفجر، مع اشتراط حجز موعد عبر تطبيق (توكلنا) أو (اعتمرنا)، وذلك من الجهة الشمالية عبر باب عثمان بن عفان رقم (24) والجهة الجنوبية بباب مكة رقم (37) ومن خلال نقطة تجمع رقم 3 - 4"، وفق (واس).الجدير بالذكر، أن الدخول كان محصوراً للنساء فقط في الفترة الصباحية، من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة الظهر، عبر باب عثمان بن عفان رقم (24) ومن خلال نقطة تجمع رقم 4.