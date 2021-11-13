مستشفيات الاحتلال ترفض علاج شابين تعرضا للاعتداء من المستوطنين



وقال الشابان وهما من بلدة شعفاط شمالي القدس: "إنهما تعرّضا لعنصرية الطواقم الطبية في المشفيين ورفض الأطباء تقديم العلاج لهما، وتقطيب الجرح الذي أصاب أحدهما قرب عينه".



وأوضحا "أنهما غادرا المشفى برضوض في جسديهما وحروق في العينين، فاضطرا إلى الذهاب لأحد المراكز الطبية في شعفاط لوقف النزيف وتقطيب الجرح".



وأصيب الشابين بعد منتصف الليلة في اعتداء نفذه مجموعة من المستوطنين في شارع يافا بالقدس المحتلة.



وقال الشاب جاد عقل (20 عامًا) من بلدة شعفاط شمالي القدس:" إنه كان برفقة صديقه نور أبو خضير (20 عامًا) في شارع يافا ما بعد الثانية فجرًا، حيث كانا قد أنهيا عملهما في ساعة متأخرة".



وأضاف "أن 15 مستوطنًا تواجدوا في شارع يافا هاجموهم، ورشوا غاز الفلفل في وجهيهما، ثم قام أحدهم بضرب جاد عقل على رأسه، ما أفقده الوعي بشكل كامل".



وأما الشاب نور فتعرض للضرب بآلة حادة في ظهره ورش غاز فلفل في عينيه حيث نقلا الى المستشفى لتلقي العلاج.



رام الله - دنيا الوطنرفضت الطواقم الطبية الإسرائيلية في مستشفيي (هداسا في القدس وهداسا في عين كارم)، التابعين للاحتلال علاج الشابين جاد عقل ونور أبو خضير رغم إصابتهما بنزيف جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين عليهما.