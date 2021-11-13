دولي

"بينت" يتهِّم معارضيه باستغلال حائط البراق للإطاحة بحكومته

"بينت" يتهِّم معارضيه باستغلال حائط البراق للإطاحة بحكومته
رام الله - دنيا الوطن
وجَّه رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، اتهامًا لمعارضيه باستغلال حائط البراق لأغراض سياسية بهدف الإطاحة بحكومته.

جاء ذلك، عقب أسبوع من اشتباكات اندلعت بين اليهود الأرثوذكس ونشطاء إصلاحيين جاؤوا للصلاة في حائط البراق بالقدس المحتلة.

وقال بينت في منشور على صفحته عبر (فيسبوك) اليوم السبت، إنه "إذا كان هناك خلاف، فعلينا حله بالحوار".

يشار إلى أن ما تسمى بـ"نساء الحائط" تطالب بالمساواة في العبادة امام الحائط وهي مجموعة تدعمها حركات يهودية ليبرالية.

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