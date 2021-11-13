فلسطين: أربع حالات وفاة و90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)



وبيّنت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 79 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل أربع وفاة و90 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و258 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتيْن في جنين، وحالة في قلقيلية.وقالت الوزيرة أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 2، الخليل 8، ضواحي القدس 1، بيت لحم 5، جنين 6، رام الله والبيرة 11، طولكرم 0، أريحا والأغوار 1، نابلس 3، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 53".وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 3، الخليل 30، ضواحي القدس 2، بيت لحم 6، جنين 14، رام الله والبيرة 16، طولكرم 3، أريحا والأغوار 4، نابلس 8، قلقيلية 2، سلفيت 0، قطاع غزة 170”.