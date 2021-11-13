شؤون فلسطينية

مباحث التموين تغلق 11 نقطة غاز مخالفة لشروط السلامة

مباحث التموين تغلق 11 نقطة غاز مخالفة لشروط السلامة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت مباحث التموين والمعادن الثمينة، اليوم السبت، 11 نقطة بيع غاز عشوائية مخالفة لشروط الأمن والسلامة، وذلك بعد استصدار قرار بالإغلاق من الجهات المختصة.

وأوضحت مباحث التموين أنها خلال جولة تفتيشية برفقة بلدية غزة وشرطة البلديات ضبطت النقاط العشوائية المخالفة وسط الأحياء السكنية في مدينة غزة، مبينةً أن أسباب إغلاق تلك النقاط هو وجودها بين منازل المواطنين، ما يشكل خطورة عالية على المواطنين.

وأحالت لجان التفتيش أصحاب تلك المنشآت إلى الدوائر المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، نظراً لخطورة أماكنها بين الأحياء السكنية.


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