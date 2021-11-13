بوتين يرد على اتهامات روسيا بمحاولة غزو أوكرانيا

دميتري بيسكوف

رام الله - دنيا الوطنرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على تقارير تزعم بأن لدى روسيا خططاً لغزو أوكرانيا كونها دولة مثيرة للانتباه.وقال الرئيس الروسي، في حوار مع قناة (روسيا-24): "إن روسيا ليست طرفاً في الصراع في شرق أوكرانيا، واتفاقيات مينسك لا تنص على أن روسيا طرف في ذلك الصراع، ولم نتفق مع هذا قط، ولن نوافق عليه، ونحن لا نوافق عليه".ولفت بوتين إلى أن استخدام السلطات الأوكرانية للطائرات بدون طيار (بيرقدار) ينتهك اتفاقيات مينسك (مينسك -2)، مؤكداً على أن هذا الطيران يستخدم في منطقة الصراع، وهو محظور تماماً بموجب اتفاقيات مينسك والاتفاقيات اللاحقة، مشيراً إلى أن مسؤولين في أوكرانيا يصرحون بذلك علناً.ونشرت وكالة (بلومبيرغ) الأمريكية تقريراً أمس الجمعة، نقلاً عن مصادر تقول فيه: "إن الولايات المتحدة حذرت الاتحاد الأوروبي من أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا، الأمر الذي نفاه الكرملين، مشدداً على أن روسيا لا تشكل خطراً على أحد، لكنها تتخذ ما يلزم لضمان أمن حدودها".ورداً على مثل هذه التقارير، قالالمتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) للصحفيين أمس: "مثل هذه العناوين ليس سوى تصعيد باطل وغير مبرر لحدة التوترات، وروسيا لا تشكل خطراً على أحد".