دولي

روسيا: وفيات (كورونا) لا تزال عند مستوى قياسي

روسيا: وفيات (كورونا) لا تزال عند مستوى قياسي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ40 ألفا، مع رصد قفزة غير مسبوقة جديدة، بأكثر من 2240 وفاة، في عدد ضحايا الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها 39256 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 40123 إصابة في اليوم السابق، وفق (روسيا اليوم).

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (4185 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3273 حالة) ومقاطعة موسكو (2891) ومقاطعة سامارا (1790).

وارتفعت حصيلة ضحايا فيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 1241 حالة وفاة (ما يمثل أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة)، مقابل 1235 وفاة أمس.

وتماثل 33802 مريضان منذ أمس في البلاد للشفاء من مرض (كوفيد-19) الذي يسببه (كورونا).

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة تسعة ملايين و31851 إصابة مؤكدة بـ(كورونا)، منها 254167 حالة وفاة، وسبعة ملايين و754764 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 216.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ(كورونا)، 666 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

وتلقى أكثر من 63.1 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 57.9 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ49%.



أخبار ذات صلة

&#34;بينت&#34; يتهِّم معارضيه باستغلال حائط البراق للإطاحة بحكومته

"بينت" يتهِّم معارضيه باستغلال حائط البراق للإطاحة بحكومته

بوتين يرد على اتهامات روسيا بمحاولة غزو أوكرانيا

بوتين يرد على اتهامات روسيا بمحاولة غزو أوكرانيا

&#34;الصحة العالمية&#34;: سكان تيغراي يموتون بسبب نقص الغذاء والدواء

"الصحة العالمية": سكان تيغراي يموتون بسبب نقص الغذاء والدواء

هولندا تحتجز مواطن روسي بطلب من واشنطن

هولندا تحتجز مواطن روسي بطلب من واشنطن

الشرطة البولندية تعلن العثور على جثة شاب سوري بالقرب من حدود بيلاروسيا

الشرطة البولندية تعلن العثور على جثة شاب سوري بالقرب من حدود بيلاروسيا

بوتين: المناورات الأمريكية في البحر الأسود تشكل تحدياً خطيراً لروسيا

بوتين: المناورات الأمريكية في البحر الأسود تشكل تحدياً خطيراً لروسيا

الصين تحذر أمريكا من تأييدها للقوى الداعية إلى استقلال تايوان

الصين تحذر أمريكا من تأييدها للقوى الداعية إلى استقلال تايوان

بينت ولابيد لن يلتقيا مبعوث بايدن بشأن إيران

بينت ولابيد لن يلتقيا مبعوث بايدن بشأن إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستشفيات الاحتلال ترفض علاج شابين تعرضا للاعتداء من المستوطنين

مستشفيات الاحتلال ترفض علاج شابين تعرضا للاعتداء من المستوطنين

غداً.. فعالية لإحياء للذكرى الـ 17 لاستشهاد عرفات على جبل صبيح جنوب نابلس

غداً.. فعالية لإحياء للذكرى الـ 17 لاستشهاد عرفات على جبل صبيح جنوب نابلس

الاحتلال يواصل التوسع الاستيطاني في بلدة أمر شمال الخليل

الاحتلال يواصل التوسع الاستيطاني في بلدة أمر شمال الخليل

محافظة القدس: حوالي 25 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة

محافظة القدس: حوالي 25 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة

بتوجيهات من الرئيس.. افتتاح المشروعين السكنيين حي الندى والمجمع الايطالي في غزة

بتوجيهات من الرئيس.. افتتاح المشروعين السكنيين حي الندى والمجمع الايطالي في غزة

مجدلاني يثمن تصريحات وزير خارجية الجزائر برفض التطبيع

مجدلاني يثمن تصريحات وزير خارجية الجزائر برفض التطبيع

حركة (فتح) في إسبانيا تحيي الذكرى الـ 17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات

حركة (فتح) في إسبانيا تحيي الذكرى الـ 17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات

اندلاع حريق بالقُرب من بلدة (غيته) شمال فلسطين المُحتلة

اندلاع حريق بالقُرب من بلدة (غيته) شمال فلسطين المُحتلة

منوعات

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل &#34;المداح&#34;

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل "المداح"

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

هاني شاكر &#34;حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل&#34;

هاني شاكر "حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل"

عربي

مباحثات إماراتية أمريكية في علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك

مباحثات إماراتية أمريكية في علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك

السعودية: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

السعودية: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

شاهد: العاصفة تتسبب في لدغات عقارب وثعابين وانهيار منازل في مصر

شاهد: العاصفة تتسبب في لدغات عقارب وثعابين وانهيار منازل في مصر

الرئيس المصري يوجه رسالة إلى الليبيين

الرئيس المصري يوجه رسالة إلى الليبيين