شؤون فلسطينية

غداً.. فعالية لإحياء للذكرى الـ 17 لاستشهاد عرفات على جبل صبيح جنوب نابلس

غداً.. فعالية لإحياء للذكرى الـ 17 لاستشهاد عرفات على جبل صبيح جنوب نابلس
جبل صبيح
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نصر أبو جيش منسق القوى والفصائل الوطنية في نابلس، عن أن فعالية ستنظم غداً على جبل صبيح ببلدة بيتا في ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وإعلان الاستقلال داعياً الى أوسع مشاركة في هذه الفعالية.

وأشار أبو جيش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم السبت، إلى أن اعتداءات المستوطنين المتكررة على قرى محافظة نابلس باتت تشكل حالة من التوتر والقلق للمواطنين تستوجب الوقوف للتصدي لها.

وقال أبو جيش: "إن انضمام بلدة دوما جنوب نابلس إلى فعاليات المقاومة الشعبية يحمل رسالة تصدي لبلطجة المستوطنين وجيش الاحتلال، مشيداً بحالة المقاومة الشعبية الشاملة التي تسود قرى المحافظة، والتي حققت انتصارات في العديد من المواقع كبلدة بيتا.

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