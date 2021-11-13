الاحتلال يواصل التوسع الاستيطاني في بلدة أمر شمال الخليل

محمد عوض،

رام الله - دنيا الوطنقالالناشط في بلدة بيت أمر شمال الخليل، إن الاحتلال قام بتجريف أراض زراعية تقدر مساحتها ب 5 دونمات واقتلعت 130 شجرة لوزيات جنوب البلدة تعود ملكيتها لعائلة صبارنة .وأكد عوض في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم السبت، أن هذا التجريف يهدف لتوسيع الاستيطان في مستوطنة كرمي تسور على حساب أراضي المواطنين في المنطقة لفرض أمر واقع من اجل السيطرة على الأراضي وطرد المواطنين منها.وشدد الناشط في بلدة بيت أمر محمد عوض على أن المواطنين يمتلكون اوراقا ثبوتية تؤكد ملكيتهم لاراضيهم .