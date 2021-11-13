هيئة شؤون الأسرى: خطرٌ حقيقي يهدد حياة الأسرى الخمسة المضربين عن الطعام

عبد القادر الخطيب

رام الله - دنيا الوطنيواصل خمسة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ (122) يوماً.وحذروكيل هئية شؤون والمحررين، في حديث لإذاعة (فلسطين) الرسمية، من الوضع الصحي للأسرى الخمسة المضربين عن الطعام وفق التقارير الطبية، التي تؤكد أن خطراً حقيقياً بات يتهدد حياتهم، منوهاً إلى أن ما حققه الأسير مقداد القواسمة بتحديد اعتقاله الإداري كان انتصاراً على إدارة سجون الاحتلال.وأوضح الخطيب أن الهيئة قدمت التماسات عدة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المضربين، وكان رد سلطات الاحتلال عليها سلبياً مشيراً إلى جهود حثيثة تبذل وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس مع جهات حقوقية وبرلمانات لإنقاذ حياة الأسرى المضربين.