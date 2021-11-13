محافظة القدس: حوالي 25 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة

عبد الله صيام،





وأضاف صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم السبت: "أن سلطات الاحتلال تهدم حوالي 15 منشأة شهرياً في القدس في وقت تواصل فيه منع حصول المقدسيين على تراخيص البناء وبالمقابل تقدم التسهيلات للمستوطنين من أجل البناء في القدس".





ونوه إلى أن سلطات الاحتلال تواصل منع المتضامنين والمعتصمين من التضامن مع أهاليهم في أحياء القدس وما جرى في الطور أمس من قمع للمتضامنين، وذلك لأن الاحتلال لا يريد أن يكون هناك شاهد على جرائمه، بهدف إنجاز مشروعه الصهيوني (القدس الموحدة).





رام الله - دنيا الوطنقالنائب محافظ القدس، إن حوالي 25 ألف منزل مهددة بالهدم في القدس المحتلة، مبيناً أن المدينة تواجه المرحلة الأخطر في إطار سياسة يمارسها الاحتلال لتهويد المدينة بالكامل لتهجير المقدسيين واحلال المستوطنين مكانهم.