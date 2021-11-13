السعودية: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود



ووفق (واس)، فقد تم تم ضبط (12) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.



كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (87786) وافداً مخالفًا، منهم (78581) رجلاً، و(9205) نساء.

خامسًا: تم إحالة (73398) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2878) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10226) مخالفًا.



وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.





وأوضحت الوزارة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت، بإن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة التي قامت بها الشرطة في مناطق المملكة كافة بلغ (14932) مخالفًا، منهم (7511) مخالفًا لنظام الإقامة، و(5872) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1549) مخالفًا لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (353) شخصًا، (66%) منهم يمنيو الجنسية، و(32%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (34) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.