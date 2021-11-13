سلطات الاحتلال تشن حملات اعتقال في القدس وتلاحق أي نشاطات مجتمعية

قال أمجد أبو عصب، رئيس لجنة أهالي أسرى القدس، أن سلطات الاحتلال تشن حملات اعتقال متواصلة ضد المقدسيين في إطار ملاحقتها لأية نشاطات مجتمعية داخل المدينة المحتلة وفي الضفة أيضاً.



وأضاف أبو عصب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال تتغول على المقدسيين ضمن مخطط واضح لكسر ارداتهم وبث الخوف في نفوسهم من خلال الاعتقال والتحقيق معهم.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف الجيل الناشيء بحملات ترهيب وتفتيش لطلبة المدارس ونشر المخدرات بينهم بهدف تدمير هذا الجيل وبما يسهل السيطرة عليه.







رام الله - دنيا الوطن