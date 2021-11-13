بتوجيهات من الرئيس.. افتتاح المشروعين السكنيين حي الندى والمجمع الايطالي في غزة

محمد زيارة،

رام الله - دنيا الوطنأعلنوزير الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، عن افتتاح مشروعين سكنيين تم إعادة إعمارهما في قطاع غزة هما حي الندى والمجمع الايطالي بحيث يستفيد منهما أكثر من سبعة آلاف مواطن بعد تدميرهما في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.وأضاف زيارة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: "أن إعادة إعمار هذين المشروعين السكنيين يتم بتوجيهات من الرئيس محمود عباس"، مبيناً أن التأخير في إعادة الإعمار، سببه الحصار المفروض على القطاع وعدم توفر الدعم الدولي اللازم.وأشار زيارة إلى أنه سيتم أيضا افتتاح مشفى للولادة في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة بتمويل من الحكومة الكويتية.