صحيفة: التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأفادت جريدة (الأنباء) اللبنانية اليوم السبت، نقلاً عن معلومات دبلوماسية بالتوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تقنياً .وقالت الصحيفة اللبنانية في إطار تقرير سياسي عبر موقعها الالكتروني: إنها "تبقى مسألة توقيت سياسي لتوقيع الاتفاق معتبرةً، أن هذا الأمر سيكون مرتبطاً بموقف إيران وحزب الله. ويقضي الاتفاق بحصول لبنان على مساحة ثمانمائة وستين كيلومترًا بما فيها حقل قانا، مقابل حصول إسرائيل على حقل كاريش.وأكدت، أنّ أنّ هذا الملف ينتظر المفاوضات الإيرانية- الأميركية لاتّخاذ القرار النهائي بشأنه، فيما ولم يؤكد هذا النبأ من أي مصدر آخر.