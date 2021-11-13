عربي

صحيفة: التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

صحيفة: التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت جريدة (الأنباء) اللبنانية اليوم السبت، نقلاً عن معلومات دبلوماسية بالتوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تقنياً .

وقالت الصحيفة اللبنانية في إطار تقرير سياسي عبر موقعها الالكتروني: إنها "تبقى مسألة توقيت سياسي لتوقيع الاتفاق معتبرةً، أن هذا الأمر سيكون مرتبطاً بموقف إيران وحزب الله. ويقضي الاتفاق بحصول لبنان على مساحة ثمانمائة وستين  كيلومترًا بما فيها حقل قانا، مقابل حصول إسرائيل على حقل كاريش.

وأكدت، أنّ أنّ هذا الملف ينتظر المفاوضات الإيرانية- الأميركية لاتّخاذ القرار النهائي بشأنه، فيما ولم يؤكد هذا النبأ من أي مصدر آخر.

أخبار ذات صلة

السعودية: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

السعودية: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

شاهد: العاصفة تتسبب في لدغات عقارب وثعابين وانهيار منازل في مصر

شاهد: العاصفة تتسبب في لدغات عقارب وثعابين وانهيار منازل في مصر

منظمة تنتقد اتصالات خليفة حفتر باسرائيل قبيل الانتخابات الرئاسية بليبيا

منظمة تنتقد اتصالات خليفة حفتر باسرائيل قبيل الانتخابات الرئاسية بليبيا

الرئيس المصري يوجه رسالة إلى الليبيين

الرئيس المصري يوجه رسالة إلى الليبيين

الجزائر: السلطات الصحية تحذر من موجة رابعة لـ(كورونا)

الجزائر: السلطات الصحية تحذر من موجة رابعة لـ(كورونا)

شاهد: الملكة رانيا تستقبل نجلها الأمير الحسين بعد ترقيته لرتبة نقيب

شاهد: الملكة رانيا تستقبل نجلها الأمير الحسين بعد ترقيته لرتبة نقيب

وزير الخارجية الأردني: نعمل من أجل التقدم في حل سياسي للأزمة السورية

وزير الخارجية الأردني: نعمل من أجل التقدم في حل سياسي للأزمة السورية

مصر: تسجيل 57 وفاة 909 إصابات جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 57 وفاة 909 إصابات جديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غداً.. فعالية لإحياء للذكرى الـ 17 لاستشهاد عرفات على جبل صبيح جنوب نابلس

غداً.. فعالية لإحياء للذكرى الـ 17 لاستشهاد عرفات على جبل صبيح جنوب نابلس

الاحتلال يواصل التوسع الاستيطاني في بلدة أمر شمال الخليل

الاحتلال يواصل التوسع الاستيطاني في بلدة أمر شمال الخليل

محافظة القدس: حوالي 25 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة

محافظة القدس: حوالي 25 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة

بتوجيهات من الرئيس.. افتتاح المشروعين السكنيين حي الندى والمجمع الايطالي في غزة

بتوجيهات من الرئيس.. افتتاح المشروعين السكنيين حي الندى والمجمع الايطالي في غزة

مجدلاني يثمن تصريحات وزير خارجية الجزائر برفض التطبيع

مجدلاني يثمن تصريحات وزير خارجية الجزائر برفض التطبيع

حركة (فتح) في إسبانيا تحيي الذكرى الـ 17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات

حركة (فتح) في إسبانيا تحيي الذكرى الـ 17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات

اندلاع حريق بالقُرب من بلدة (غيته) شمال فلسطين المُحتلة

اندلاع حريق بالقُرب من بلدة (غيته) شمال فلسطين المُحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات متواصلة في صوريف

الاحتلال يشن حملة اعتقالات متواصلة في صوريف

منوعات

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: زينة في أول ظهور لها بعد عملية جراحية بالفم

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

شاهد: مايا دياب تتصدر التراند بسبب فيديو عيد ميلادها

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

ما هي الرسالة التي وجهتها إليسا إلى السعوديين في موسم الرياض؟

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شقيق عادل إمام يوضح حقيقة اعتزاله

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل &#34;المداح&#34;

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل "المداح"

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

هاني شاكر &#34;حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل&#34;

هاني شاكر "حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل"

عربي

السعودية: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

السعودية: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

شاهد: العاصفة تتسبب في لدغات عقارب وثعابين وانهيار منازل في مصر

شاهد: العاصفة تتسبب في لدغات عقارب وثعابين وانهيار منازل في مصر

الرئيس المصري يوجه رسالة إلى الليبيين

الرئيس المصري يوجه رسالة إلى الليبيين

الجزائر: السلطات الصحية تحذر من موجة رابعة لـ(كورونا)

الجزائر: السلطات الصحية تحذر من موجة رابعة لـ(كورونا)