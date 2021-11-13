"الصحة العالمية": سكان تيغراي يموتون بسبب نقص الغذاء والدواء

رام الله - دنيا الوطنأكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن إقليم تيغراي الذي مزقته الحرب في إثيوبيا يخضع لـ"حصار فعلي"، محذرة من أن سكانه يموتون جوعاً بسبب نقص الغذاء والدواء.وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، وهو نفسه من منطقة تيغراي الواقعة في شمال إثيوبيا: "يموت الناس بسبب نقص الإمدادات"، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تستطيع إرسال الإمدادات والأدوية إلى تيغراي لأنها تحت "الحصار المنظم"، وفق (روسيا اليوم).وأوضح أن المساعدة التي تقدمها "الصحة العالمية" ومنظمات الإغاثة الأخرى إلى المنطقة تضاءلت إلى "لا شيء تقريباً"، في ظل الوضع الحالي، وختم بالقول: "لذا لا دواء، الناس يموتون، ولا طعام، الناس يتضرعون جوعاً، ولا اتصالات، إنهم معزولون عن بقية العالم، لا وقود ولا نقود".وتشهد إثيوبيا حرباً ضارية منذ عام بين الحكومة المركزية برئاسة آبي أحمد، و"جبهة تحرير تيغراي" التي كانت تحكم الإقليم الشمالي، بعدما اتهمتها أديس أبابا بالاعتداء على وحدات الجيش وسرقة معداتها.