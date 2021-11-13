لجنة الانتخابات: قبلنا اعتراضين من أصل 61 قدموا للانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، اليوم السبت، إن اللجنة نظرت في جميع الاعتراضات التي قُدمت على المرشحين والقوائم للانتخابات المحلية، والبالغ عددها 61، حيث قبلت اعتراضين فقط، وردّت الباقي (59).ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أوضح طعم الله، أن اللجنة أعلنت قبل عدة أيام الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات المحلية 2021، والبالغ عددها 765 قائمة انتخابية، وكان بإمكان أي مواطن أن يعترض على أي مرشح أو قائمة، مشيرا الى أننا نبلغ المعترَض والمعترض عليه بقرار اللجنة.وأضاف: بإمكان أي شخص غير راضٍ عن القرار الذهاب الى محكمة قضايا الانتخابات، ويطعن في قرارات اللجنة، مؤكدًا أن قرار اللجنة نهائي وغير قابل للاستئناف.وأشار الى أنه بإمكان أي قائمة أن تنسحب حتى تاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري، ولا يجوز للقائمة إجراء أي تغيير عليها من حيث الأفراد، وهذا يعني أنها إما أن تبقى كما هي، أو أن تنسحب كليًا، وفي صبيحة اليوم التالي نصل للكشف النهائي للمرشحين، وتبدأ الدعاية الانتخابية.