الطباع: قدمنا مقترحات لتطوير سوق فراس واليرموك بقطاع غزة



وأضاف الطباع في حديث لإذاعة (الأقصى): "سوق فراس يعتبر جزءاً من البلدة القديمة لغزة، وبالتالي فهذه منطقة تاريخية أثرية يجب المحافظة على طابعها بالتصميمات الجديدة للسوق، وأتوقع خلال العام القادم الوصول لاتفاق لتطوير السوق وفق الأفكار المقترحة، وقدمنا لرئاسة البلدية مقترحاً لتطوير سوق اليرموك وإزالة مكب النفايات من المنطقة".



وتابع: "في حال الموافقة على المقترحات المقدمة والبدء في تطوير سوق فراس، سنعمل على متابعة ملف التسوية والتعويضات بين البلدية والتجار وأصحاب المحال التجارية بالسوق".







رام الله - دنيا الوطنقال ماهر الطباع القائم بأعمال مدير الغرفة التجارية بغزة، اليوم السبت، أنهم أجروا لقاءً مع رئاسة بلدية غزة وأعضاء المجلس البلدي لمناقشة تطوير سوق فراس الشعبي والتاريخي، وطرحوا العديد من الأفكار لتطوير السوق بما يلبي احتياجات المواطنين.