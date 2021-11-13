هولندا تحتجز مواطن روسي بطلب من واشنطن

نيكول نافاس أوكسمان











وشدد المحامي على أن جانب الدفاع سيصر على أن دوبنيكوف "لم يعرف شيئا، ولم يعرف من أين جاءت هذه النقود، وأنه كان يعمل وفق القانون الروسي".

رام الله - دنيا الوطنرفضت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، التعليق على احتجاز المواطن الروسي، دينيس دوبنيكوف، في هولندا بطلب من الجانب الأمريكي.وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن، قالتالمتحدثة باسم الوزارة: "نرفض التعليق، شكرا"، وفق (روسيا اليوم).وذكر أركادي بوخ، محامي المواطن الروسي المحتجز: "أن احتجاز دوبنيكوف تم بسبب اتهامه بتبييض الأموال لصالح المجرمين الإلكترونيين".وأكد أن دفاع الروسي المحتجز يعارض تسليمه إلى الولايات المتحدة، مضيفاً أنه لا يستبعد أن تتم الموافقة على ذلك، ودقق أن موكله قد يواجه عقوبة السجن لمدة 20 عاما، إذا أدين في الولايات المتحدة.